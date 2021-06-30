Pandemi turizmi vurdu, küresel ekonomiye 4 trilyon dolar zarar verdi

Corona virüs pandemisi nedeniyle turizm sektöründe yaşanan düşüşün küresel ekonomiye 2020 ve 2021 için toplam 4 trilyon dolardan fazlaya mal olacağı tahmin edildi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan bir raporda, İngiltere, ABD, Fransa gibi yüksek aşı oranına sahip ülkelerde turizmde toparlanma olsa dahi sadece bu yılki kayıpların 1,7 trilyon ila 2,4 trilyon dolar arasında olabileceği öngörüsünde bulunuldu. İki yıllık kaybın ise toplamda 4 trilyon dolardan fazla olacağı kaydedildi.

EN ÇOK ETKİLENEN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER

UNCTAD göre gelişmekte olan ülkeler, küresel gayri safi yurtiçi hasıladaki tahmini kayıpların %60’ını oluşturabilir. Gelişmekte olan ülkeler, aynı zamanda turistlere büyük ölçüde bağımlı oldukları için salgındaki turizm durgunluğundan en çok ülkeler. UNCTAD’ın çalışmasına göre bunun en büyük sebebi eşitsiz aşı arzı.

Raporda ayrıca, aşılama oranlarının düşük seyrettiği birçok bölgede seyahat kısıtlamalarının ve yasakların halen yürürlükte olduğu ve turizm krizinin sona ermekten çok uzak olduğu bildirildi.

ESKİYE DÖNÜŞ 2023’TE

BM Dünya Turizm Örgütü ile işbirliği içinde yapılan araştırmaya göre, dünya 2023 yılına kadar uluslararası turist hareketlerinin pandemi öncesi döneme döndüğünü göremeyebilir.

TURİZM TÜRKİYE’Yİ VURDU

Raporda Türkiye, turizmdeki düşüşten en fazla etkilenen ülkelerden biri olarak yer aldı. Türkiye’nin toplam gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5’ini turizm gelirleri oluştururken 2020’de ülkeye gelen yabancı turist sayısında yüzde 69 azalma yaşandı.

Rapora göre Türkiye, pandemide turizm gelirlerinin azalması nedeniyle en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Turizmdeki düşüş, yiyecek, içecek, perakende ticaret, iletişim ve ulaşım gibi yakından bağlantılı sektörlere de zarar verdi. Ayrıca vasıfsız iş gücündeki işsizlik turizmdeki durgunluğa bağlı olarak arttı. Buna göre vasıfsız iş gücündeki işsizlik turizm sektöründeki gelişmelere bağlı olarak yüzde 5,5 arttı.

AŞI İHTİYACI

BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, turizmdeki canlanmanın yeniden başlaması ve işsizliğin azalması için özellikle gelişmekte olan ülkelerde aşılanmanın geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE CANLANMA

Gelişmekte olan ülkelerdeki sorunlara karşın gelişmiş ülkelerde tatil olasılıkları artıyor. Araştırmalara göre bu yaz içim seyahat planlayan Amerikalıların sayısında artış var.

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