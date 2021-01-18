Pandemi yol kenarında ürünlerini satan köylüleri de etkiledi

Balıkesir’in Havran ilçesinde, çok sayıda köylü ürünlerini Edremit-Balıkesir karayolu kenarında değerlendiriyor. Yaz kış, bahçelerinde ürettikleri ve evlerindeki hazırladıkları ürünleri satan köylüler, pandemi nedeniyle işlerinin azaldığını söylediler. Edremit-Balıkesir karayolu kenarında stant kuran çok sayıda çifti, tarlasında ve bahçesinde ürettiği ürünlerin yanı sıra evlerinde hazırladıkları zeytinyağı sabunu, yağ, salça ve nar ekşisi gibi ürünleri satıyor. Yol üzerinde yaz kış satış yapan vatandaşlar, pandemi nedeniyle işlerinin durgunluğundan yakınıyorlar. Edremit-Balıkesir karayolunun Eymir kavşağında stant kuran Halil Ünal ”Ben Dereören köyünde çiftçiyim. Burada kendi ürünlerimi satıyorum. Yaz kış buradayız. Bu sene, pandami nedeniyle işlerimiz durgun. Pandemi biterse iyi olur İnşallah. Herkesi ürünlerimizi satın almaya çağırıyorum” dedi. (İHA)