Pandemide yabancılar İstanbul’a akın etti

Coronavirüs pandemisinde pek çok ülke sınırlarını kapatmak zorunda kaldı. Ancak salgının dünyaya yayıldığı 2020'de yabancılar İstanbul'a yerleşimi artırdı. CK Enerji'nin Gayrimenkulun Enerjisi raporuna göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yabancı abonelikler 2020'de yüzde 21.6 artarak 182 bin 345'e yükseldi. Bu dönemde sağlık turizmi için Türkiye'ye gelenlerin arttığı da ifade edildi.

SURİYELİLER BİRİNCİ

Geçen yıl dünyanın dört bir tarafından İstanbul'a gelen olduğunu söyleyen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Suriyeliler birinci sırada, Türki cumhuriyetlerden abonelikler arttı. Türkmenistan'dan 11 bin, Çin'den 3 bine yakın abone geldi. Bine yakın Yunanın yanı sıra, Malezya, Belçika, Sırbistan, Brezilya, Kosova ve Japonya'dan vatandaşlar var” dedi.

YAZLIKLARA AKIN OLDU

Pandemi nedeniyle birçok tüketicinin Çatalca ve Silivri'de bulunan yazlıklarında kalmasının da etkisiyle bu ilçelerdeki doluluk oranının arttığına dikkat çeken Bakal, “2020 yılında doluluk oranı en yüksek ilçe yüzde 97.04 ile Sultangazi olurken onu yüzde 96.93 ile Başakşehir, yüzde 96.71 ile Sarıyer izledi. Doluluk oranı artışlarına bakıldığında ise Silivri'de 2019 yılında yüzde 92.6 olan doluluk oranın 3.5 puan artarak yüzde 96.02'ye ulaştığı gözlendi. Bu dönemde Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu, Güngören gibi bölgelerin dolulukları geriledi” diye konuştu.

65 yaş üstündekiler şehirden ayrıldılar

Raporda, 2020 yılında pandemi nedeniyle ailelerinin yanına dönen öğrenciler ve uzaktan çalışan kesimin ağırlıkta olduğu 35 yaş altı abonelerdeki taşınma hareketi dikkat çekti. Bu grupta en yüksek taşınma oranı yüzde 36.6 ile Esenyurt'ta yaşandı. 64 yaş üstünde de en yüksek taşınmanın olduğu ilçe yüzde 9 ile Beşiktaş olarak öne çıktı. 2020'de 254 bin 788 mesken abonesinden 65 yaş üstü 25 bin 727'si aboneliğini sonlandırdı. Pandemi nedeni ile İstanbul'dan taşındığı tahmin edilen bu yaş grubunda en yüksek çıkış 2 bin 157 ile Küçükçekmece'de gözlendi. Küçükçekmece'yi bu yaş grubundaki bin 868 taşınma adedi ile Bahçelievler takip etti.

TÜKETİM ARTTI

Doluluk oranlarındaki bu değişimin mesken abonelerinin elektrik tüketim rakamlarına da yansıdığını ifade eden Bakal, şöyle konuştu:

“2020 yılında Silivri'de mesken abonelerinin elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 21 artarken Çatalca'daki artış oranı yüzde 19'ları buldu. Bu dönemde kentin merkezindeki Fatih ilçesinde mesken abonelerinin tüketimi yüzde 1, Şişli'de yüzde 5, Beyoğlu'nda da yüzde 5 gibi sınırlı oranda yükseldi.”