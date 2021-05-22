Pandeminin Avrupa futboluna maliyeti 9 milyar euro

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), pandemi kaynaklı olarak Avrupa'daki futbol kulüplerinin gelir kaybının yaklaşık 9 milyar euro olduğunu açıkladı.

Pandemi nedeniyle futbolda yeni bir finansal gerçeklikle karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken kurum, Avrupa'da birinci liglerdeki kulüplerin son iki sezondaki gelir kaybının 7,2 milyar euro olduğunu belirtti. Alt liglerdeki kaybın ise 1,5 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

Financial Times’ın haberine göre, maliyetlerin kısılması yoluyla açığın sadece bir bölümünün telafi edilebildiğini belirten UEFA, birinci liglerdeki kaybın 8,1 milyar euroya kadar yükselebileceğine işaret etti.

Raporda, Euro 2020 turnuvasının 2021'e ertelenmesi sayesinde kulüplerin 2 milyar euroluk ek kaybının önlendiği belirtildi.

YENİ KURALLAR GELİYOR

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, pandemi nedeniyle Avrupa'da kulüplerin bilet ve naklen yayın gelirlerinin çok azaldığını, finansal sürdürülebilirlik için mali kuralların sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı.

UEFA'nın finansal sürdürülebilirlik direktörü Andrea Traverso, yeni mali kuralların oyuncu ücretleri ve transfer ödemeleriyle ilgili olacağını söyledi. Raporda da oyuncu ücretleri ve transfer ödemelerinin kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi gerektiği kaydedildi.

İngiltere'de Premier Lig'in son iki sezonda pandemi kaynaklı gelir kaybının 2 milyar pounda ulaştığı tahmin ediliyor.

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