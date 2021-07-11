Pandeminin yeni alışkanlığı kullan at ürünler oldu

Kağıt ve plastik malzemeden oluşan tabak, bardak, çatal, bıçak gibi olan ürünlerin kullanım alanları piknik sofralarından pandemi etkisi ile evlere kadar uzanmaya başlarken, pazarın yaklaşık 150 milyon TL'lik büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor.

EVLERDE DAHİ TERCİH EDİLDİ

Bu alanda üretim gerçekleştiren Ece Piknik Genel Müdürü Nuri Doğan, bu alışkanlıkların kalıcı hale gelmesini beklediklerini aktararak, “Kullan at gruplarında pandemi süresince kimse birbirinin tabağını, bardağını kullanmak istemediği için evlere dahi girdi, servis yaparken kullanılır hale geldi” dedi. Doğan, özellikle kafe, restoran ve otellerin açılışı ile bu alanda daha hızlı büyüme beklediklerini söyledi.

%35'LİK ZAMMA ALIM GÜCÜ ENGEL

Şirket olarak marketlere kendi markaları için üretim yaptıklarını ve özel markalı ürün satışlarının ekonomik sebeplerle artış gösterdiğini kaydeden Doğan, ancak maliyetlerde büyük artış yaşandığını aktardı. Artan maliyetlerin yüzde 35'lik zam gerektirdiğini anlatan Doğan, ancak tüketicinin alım gücü nedeni ile bunun hayata geçmediğini söyledi.