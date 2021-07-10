Pandemide elektrikli bisiklet talebi patladı

Son yıllarda artış eğiliminde olan elektrikli bisiklete olan ilgi, pandemiyle birlikte daha da arttı.

Avrupa Bisiklet Sanayii Konfederasyonu (Conebi) verilerine göre, Avrupa'da elektrikli bisiklet satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 34 artışla 4,5 milyona yükseldi. Toplam bisiklet satışlarının beşte biri, elektrikli bisikletlerden oluştu.

Birçok Avrupa ülkesinde elektrikli bisiklet satışlarında yıllık artış yüzde 40'ı aştı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA BİSİKLET İLK SIRADA

Conebi Genel Müdürü Manuel Marsilio, “Avrupa pazarında en fazla satılan elektrikli araç açık ara farkla elektrikli bisikletler” dedi.

2020'de Avrupa'da elektrikli araç parçası ve aksesuarı satışları da 3 milyar euroya ulaştı.

2025’TE HER İKİ BİSİKLETTEN BİRİ ELEKTRİKLİ OLACAK

İngiliz Financial Times'ın haberine göre, elektrikli bisiklet araçları alanında Avrupa'nın en büyük tedarikçilerinden olan Alman Bosch eBike Systems CEO'su Claus Fleischer, 2025 yılında Avrupa'da satılan her iki bisikletten birinin elektrikli olmasını beklediklerini dile getirdi.

Pandeminin ulaşımdaki dönüşümü hızlandırması, insanların toplu ulaşımdan ve trafikten sakınma isteği, yolculuğun daha çevre dostu yollarının aranması, elektrikli bisiklet satışlarının artmasında etkili oluyor.

Avrupa'da elektrikli bisiklet fiyatları 2 bin euro ile 10 bin euro arasında değişiyor.

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