Paslanan bıçaklara rağbet arttı

Binlerce yıl kullanılan paslanan çelikten yapılan dövme bıçaklar, fiyatının yüksek olması ve işçiliğinin zor olması sebebiyle önemini yitirmişti. Dövme bıçakların yerini içine katkı maddesi katılan paslanmaz çelikten yapılan bıçaklar almıştı. Paslanmaz çelikten yapılan bıçaklar paslanır çeliğe göre daha az keskin ve dayanıksız.

Vatandaşlar eskiye dönüş başlatıp paslanan çelikten elde dövülerek yapılan bıçaklara rağbet göstermeye başladı. Bu bıçaklarla 2 tane pet su şişesini bir hamlede kesmeyi başarıyor. Paslanmaz çelik bıçaklar 60 ila 200 lira arasında satılırken, paslanır çelikten yapılan dövme bıçaklar 200 ila 800 lira arasında satılıyor. Bir usta günde 10 tane dövme çelik bıçak yapabiliyor. Ömürlük olan ve daha keskin olan bıçaklar son günlerde büyük rağbet görüyor.

Bursalı üçüncü kuşak bıçak ustası İsmail Güler tarafından yapılan bu eski usul bıçaklar, Türkiye’nin her iline ve dünyanın farklı ülkelerine gönderiliyor. Paslanır çelikten yapılan dövme bıçaklara rağbetin arttığını ifade eden İsmail Güler, “Eskiden bıçaklar paslanır çelikten elde dövülerek yapılırdı. Fabrikasyon bıçaklar çıkınca bu bıçaklara ilgi azaldı.

Bu bıçakları üretmek çok meşakkatli. Demiri ateşte çekiçle döverek yapılıyor. Malzemesi sağlam fabrikasyon paslanmaz çelikten yapılan bıçaklar bunlara nazaran daha az keskin ve dayanıksı. Hal böyle olunca insanlar kaliteyi aramaya başladı. Geriye dönüş başladı. Paslanır çelikten yapılan dövme bıçaklar son günlerde büyük ilgi görüyor. Dövme çelik bıçakları 200 ila 800 lira arasında fiyatlarla satıyoruz. İnsanlar eski kaliteyi aramaya başladı” dedi.

Bursa bıçakçılığı üzerine kitap yazan tarihçi Murat Kavaklı ise, “Bundan 60 sene öncesine kadar hep dövme bıçak kullanılırdı. Bu bıçaklar paslanır çelikten yapılırdı. Sonradan paslanmaz çelik çıkınca bu bıçaklar önemini kaybetti. İnsanlar paslanır çeliğe yöneldi. Paslanır çelikten yapılan dövme bıçaklara talep artmakta. Özümüze dönüyoruz. Bizim millî çeliğimiz paslanır çeliktir. Paslanır çeliğin içinde katkı maddesi var. Bu bakımdan keskinliği az oluyor.

Paslanır çelikler yüksek vasıflıdır. Bunlar demirci ocağında ısıtılıp defalarca dövüldüğü için moleküller sıkışıyor. Böylelikle bu bıçaklar daha keskin oluyor. Paslanır çelikten yapılan dövme bıçakların işçiliği tamamen elde yapılıyor. Bu bıçaklarda aşırı paslanma olmuyor, bir miktar siyahlanma oluyor. Bunu da önlemek için bir damla yağla bıçaklar yağlanırsa mesele çözülür. Bu bıçakların hiç bir zararı yok. Binlerce yıl bu bıçaklar kullanılmış, kimseye bir şey olmamış” şeklinde konuştu. (İHA)