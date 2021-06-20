Patroniçeler koltuk istiyor

Erkek egemenliğine tepki fabrikatör-işçi dinlemiyor. Binlerce işçinin çalıştığı fabrikaları yöneten iş kadınları, üyesi oldukları sanayi ve ticaret odalarının yönetici koltuklarında yer bulabilmek için harekete geçti. Bu amaçla Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) “Aktif Kadın, Eşit Temsil” isminde bir proje başlattı.

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AB tarafından desteklenen ve 15 aylık bir çalışmayı içeren projeyle ülke genelindeki tüm oda ve borsalarda kadınların erkeklerle birlikte yönetime girmelerine yönelik girişimler yapılacak. KAİSDER ile birlikte Doğu ve Güneydoğu İşkadınları Derneği (DOGÜNKAD) bir de Konya İşkadınları Derneği'nin (KİKAD) de paydaş olduğu projenin tanıtımını yapan KAİSDER Başkanı Göknur Atalay, meslek örgütlerinin yönetim organlarında kadınların temsil edilemediğini anlattı. Atalay, erkek egemenliğine örnek verirken Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) yönetim kurullarında 11'er erkek olmasına karşın hiç kadın bulunmadığını, benzer durumun İstanbul, İzmir, Konya, Diyarbakır dahil ülke genelinde görüldüğünü söyledi. Atalay, projeyle kadınların politika ve karar alma süreçlerine aktif demokratik katılımını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

İş kadınları için umut projesi oldu

DOGÜNKAD Başkanı Rojda Yılmaz, eşit temsil diyerek yola çıktıklarını belirtirken, “İnanıyoruz ki kadın elinin değdiği her yerde anaç olmasının da verdiği güçle adalet, disiplin, güven ve yetenek vardır” dedi. KİKAD Başkanı İclal Güliz Arıkoğlu da projenin iş kadınları için bir umut projesi haline geldiğini söyledi. ATO Başkanı Gürsel Baran, projeye her türlü desteği ve katkıyı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.