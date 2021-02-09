Patronların bir ayağı gazda, bir ayağı frende

Salgına tüm dünyada olduğu gibi hazırlıksız yakalanan iş dünyası, 2020'de yaşananları olasılıksız görüneni ifade eden “siyah kuğu etkisi” olarak tabir ederken, 2021 için ‘“Bir ayağımız gazda, bir ayağımız frende” mesajını verdi. Yılın ancak ikinci yarısından itibaren bir düzelme beklediklerine işaret eden iş dünyasının önde gelen CEO'ları, plan ve hedeflerde atağa kalkmadan temkinli hareket edileceğine dikkat çekti. Dev holdingler en çok alışveriş merkezi (AVM) işletmeleri ve yeme-içme sektöründeki markalarında sıkıntı yaşandığını açıklarken, CEO'lar dünyada yön arayan sıcak paranın Türkiye'ye akması için reform vurgusu yaptı.

“ATAK GİTMEMEK LAZIM”

Dün online olarak düzenlenen CEO Club toplantısında konuşan Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, pandeminin herkese üretimin değerini gösterdiğini anlattı. 2021 için “Her şey aşı ve ilaca bağlı, çok da atak gitmemek lazım” özetini yapan Yüngül, şöyle devam etti: “Planladığımız yatırımların tamamını yapacağız. Dünyada para o kadar bol ki, ufak bir kısmının gelmesi ticaret ve yatırım açısından son derece önemli. Bugünkü finansman maliyetleri ile yatırım çok zor Türkiye'de. Güven ortamını sağlayıp doğrudan kaynakları direkt getirebilirsek büyük faydası olur.”

“TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE HAZIR OLMALIYIZ”

Pandemiye rağmen belirsizlikleri kontrol altında tutmayı başardıklarını anlatan Anadolu Grubu CEO'su Hurşit Zorlu ise 2021 yılının ilk yarısında devam eden salgın nedeniyle belirsiz ortamda temkinli bir yaklaşım sergilemek gerektiğini aktardı. Cebinde parası olanın belirsiz ortamlarda yatırımları ertelediğini ancak 2021'in ikinci yarısından itibaren sinyallerin düzelmeye işaret ettiğini kaydeden Zorlu, “Bir ayağımız frende, bir ayağımız gazda devam edecek bir 2021 olacak. Tüketici davranışlarında kalıcı değişikliklere hazır olmamız lazım” dedi.

AVM'LERDE SIKINTIDAYIZ

Yılın başında risk raporlarında pandemi etkisine değinilmediğini ve bu olaya hazırlıksız yakalandıklarını anlatan Akkök Holding CEO'su Ahmet Dördüncü, “Literatürde bahsedilen ‘siyah kuğu' olayı idi bu. Bu dönemde AVM'lerin kiralama metotlarında ciddi şekilde sıkıntıdayız” yorumunu yaptı.