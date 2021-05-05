Paydaş kapitalizmi ilk kez raporlayacak

Koç Holding, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde Uluslararası İş Konseyi tarafından oluşturulan “Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri”ni kurumsal raporlamalarında kullanacağını taahhüt eden Türkiye'deki ilk şirket oldu.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yılında kaleme aldığı yeni kapitalizm tanımı olan “Paydaş Kapitalizmi”, tüm paydaşlar için ortak ve sürdürülebilir değer yaratmayı esas alıyor.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, “Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri'ne yönelik verdiğimiz taahhüt; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) alanlarındaki performansımızı ve ilerlememizi şeffaf bir şekilde paylaşmamıza katkı sağlayacak. Bu taahhüt; sürdürülebilirlik vizyonunu tüm iş stratejimize, operasyonlarımıza ve kurumsal beyanlarımıza dâhil etme konusundaki kararlılığımızın bir yansımasıdır” dedi.