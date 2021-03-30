PayPal ABD’de kripto para ile ödeme hizmetini başlattı

Şirketin, “Kripto ile Öde (Checkout with Crypto)” adını verdiği uygulaması ile, kripto para birimini, ödeme aşamasında, dolar gibi kullanılan para birimine dönüştürerek ödeme yapılmasını sağlıyor.

Şirket açıklamasında, kullanıcının uygun satın alma işlemini karşılayacak yeterli kripto para birimi bakiyesine sahip olması durumunda otomatik olarak görüneceği ve işlemin tamamlanacağı belirtildi.

Dijital ödemelerin ve dijital para birimleri kullanımının hızlandığına işaret eden PayPal CEO’su Dan Schulman, kripto para birimlerinin genel olarak benimsenmesine odaklanmaya devam ettiklerini ve bu bağlamda Checkout with Crypto’nun, PayPal müşterilerine PayPal cüzdanını kullanarak da ödeme yapabilecekleri seçenek ve esneklik sunacağını vurguladı. (DHA)

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