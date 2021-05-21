Pazar torbaları iki kat pahalıya doluyor

Kamera: Sinan Tunç

Kış aylarında yaşanan sebze ve meyve fiyatlarındaki pahalılığın ardından havaların ısınmasıyla beraber fiyatlarda düşüş bekleniyor. Pazar alışverişine çıkan tüketiciler, geçen yılla fiyatları karşılaştırdığında ise arada neredeyse iki kat fark olduğunu söylüyor.

“BİR HAFTALIK YİYECEĞİM 150-200 LİRA”

Fiyatların geçen haftaya oranla ucuzladığını söyleyen Nimet Karabucak, “Daha önce çok pahalıydı. Kış sebzeleri dahi aşırı derecede pahalıydı. Geçen yıl 100 lirayla gelip üstüne kendime harçlık çıkatıryordum ama şu an mümkün değil. 150-200 lira ile gelip hep bitiriyorum. Aldığımda sadece bir haftalık yiyeceğim.” diye konuştu.

Ramazan ayında ve bayramda daha pahalı olduğunu kaydeden Fatma Eski, “Geçen yıl 50-60 liraya alabiliyorsam şimdi 100 lirayı geçiyor.” ifadelerini kullandı.

“HAYAT HER GEÇEN GÜN ZORLAŞIYOR”

Bir başka tüketici Aydın Yaşar, “Yaz sezonu geldiği halde sebze ve meyvede biraz düşüş olması gerekirken maalesef yüksek. İnsanlar çok zor geçiniyor. Hayat her geçen gün zorlaşıyor. Bunu hepimiz görüyoruz, görmeyenler olabilir ama gerçek bu” şeklinde konuştu.

“Çok pahalı, hiçbir şey alamıyoruz” diyen Rana Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomi zaten durdu. Aldığımız sadece yiyecek ona da mecburuz. Tamam biz yemeyelim de çocuklara da yetmiyor. Çok zordayız. Allah yardımcımız olsun.”

Geçen haftaya göre fiyatların biraz daha düştüğünü belirten Ünal Duman “Yine de çok pahalı. Geçen yılla yarı yarıya fark var. Alım gücü düştü. Mahvoldu. Maaşım eridi gitti.” ifadelerini kullandı.

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