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Pazarlar kapalı olunca marketteki fiyatlar uçtu

Tam kapanma döneminde halk pazarlarının kapalı oluşu marketlerde satılan sebze-meyve ürünlerin fiyatlarını da artırdı. Marketlerde satılan ürünlerin fiyat etiketlerini paylaşan Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, "Bursa'mızdaki benim odama kayıtlı 2 bin 130 üyemizin vebali üzerinize olsun. Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 22:31, 05/05/2021
HaberlerEkonomi
Pazarlar kapalı olunca marketteki fiyatlar uçtu

Tam kapanmada halk pazarlarının kapalı oluşu zincir marketlere yaradı. Marketlerde satılan ürünlerin fiyatları artış gösterdi. Bursa’da marketlerdeki ürünlerin fotoğraflarını paylaşan Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, pahalılığa tepki göstererek, “Halkımızın aklıyla alay eden bu market zincirlerini değil 6 gün tezgah açtırmak, komple kapatın gitsin” dedi.

“HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ”

Refik Aksu, tepkilerini şu ifadelerle dile getirdi:

*Pazarlarımızın gözünü seveyim. Kalite, ucuzluk, alternatifi bolca ürün çeşitliği, günlük taze ürüne ulaşım imkanı artı açık hava daha ne olsun…

*Fotoğrafları bugün bizzat kendim çektim. Halkımızın aklıyla alay eden bu market zincirlerini değil 6 gün tezgah açtırmak, komple kapatın gitsin.

*Açık alan pazarlarımızı kapatıp da bu halkı bu market etiketlerine bu pörsümüş ürünleri almaya mecbur bırakan hangi zihniyet olursa olsun Bursa’mızdaki benim odama kayıtlı 2 bin 130 üyemizin vebali üzerinize olsun. Hakkımızı helal etmiyoruz.

*Açık alanda 8 bin metre kareye kadar ulaşan pazar tezgahlarımızda virüs var. Metrekaresi sınırlı marketlerde halk balık istifi virüs yok öyle mi.

 

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