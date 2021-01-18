Pekcan, Körfez ülkelerinde sağlanan uzlaşıyı değerlendirdi

Bakan Pekcan, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

STA'YI GENİŞLETMEYİ HEDEFLİYORUZ

Bakan Pekcan, İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması’na yönelik soruları yanıtlayarak, bir taraftan Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda görüşmelerini sürdürürken bir taraftan da İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması’nın yapılmasının son derece önemli ve kıymetli olduğunu vurguladı.

Pekcan, iki ülkenin de ticaret hacminin artırılmasından yana olduğunu belirterek, “İngiltere yabancı yatırımcı açısından da Türkiye için önemli. Anlaşmamıza uluslararası yatırımların da dahil edilmesini ve tarım alanında karşılıklı olarak farklı tavizler uygulamayı hedefliyoruz. Zaten ilk başından itibaren hedefimiz buydu. Ama öncelikle 1 Ocak'ta hiçbir iş insanımızın ticaretinin etkilenmeden anlaşmanın devreye alınabilmesi bizim için çok önemliydi.” ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ DİPLOMASİSİ

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda görüşmelerini sürdürdüklerini dile getiren Pekcan, şöyle konuştu:

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ile ilgili etki analizlerimizi yaptık. AB de yaptı. Bu etki analizi sonucunda zaten Gümrük Birliği demode olmuş, 25 yıl devam etsin diye yapılmış bir anlaşma değil. Tam üyeliğe geçiş için yapılmış geçici bir anlaşma. Bütün şartlar ona göre dizayn edilmiş zaten. AB’nin yaptığı yeni nesil STA'lar bunun önüne geçiyor. Mevcut anlaşmada hizmet ticareti yok, tarım dahil değil, dijitalleşme , e-ticaret, kamu alımları dahil değil. Bunun güncellenmesinin her iki tarafa da faydası var.

Pekcan, asıl hedeflerinin AB’ye tam üyelik olduğunu ancak tam üyeliğe giden yolda en azından Gümrük Birliği’ndeki güncellemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Bunun daha fazla uzamasının hiç kimseye faydası olmadığını ifade eden Pekcan, “Tabi bizim karşımıza zaman zaman Doğu Akdeniz, Güney Kıbrıs, Yunanistan polemikleri engel olarak çıkabiliyor. Ama Gümrük Birliği’nin güncellenmesi artık sadece Türk iş dünyasının değil, Avrupa iş dünyasının da öncelikli konusu haline geldi. Buradaki güncellemenin öncelikli faydası Türkiye ekonomisine ama Türkiye ekonomisi ile beraber Türk iş dünyasına da faydası var. Gümrük Birliği’nin güncellenmesinde iş dünyamızın da rolü çok önemli. İş dünyası muhataplarını devreye sokmalı, o muhataplar kendi hükümetlerine gidip bunun ne kadar önemli elzem olduğunu anlatmalı.”

Pekcan, Avrupa Konseyi komisyona yetki vermediği için Gümrük Birliği güncellemelerine ilişkin görüşmelerinin henüz başlamadığını ifade ederek, “2016 Aralık’tan beri yetki vermesini bekliyoruz. Ama ben bu sene başlamasını ümit ediyorum.” dedi.

BOYKOTUN KALKMASI OLUMLU

Bakan Pekcan, 41. Körfez İş birliği Konseyi (KİK) Zirvesi’nde Körfez ihtilafının çözülmesini ve Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesini nasıl değerlendirdiğine yönelik bir soru üzerine de “Bu boykotun kaldırmasını son derece olumlu, pozitif bir yaklaşım olarak görüyoruz. Zaten pandemi şartlarında, komşunun komşuya muhtaç olduğu bir dönemde böyle ambargoların ve boykotların çok da yersiz ve zamansız olduğuna hepimiz hemfikiriz. Bu sadece Katar'ın körfez ülkeleri işbirliğini değil Türkiye'nin iş birliğini de pozitif yönde etkileyecektir.” ifadelerini kullandı.

ABD İLE 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Pekcan, ABD’de Başkanlık değişimi ile önümüzdeki dönem ticari ilişkilerin nasıl etkileneceğine yönelik bir soru üzerine de, ABD’nin 2020 yılında yüzde 13,5 ile en çok ihracat artışı gerçekleştirilen ülke olduğuna dikkati çekti.

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için stratejik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Pekcan, “Sektör sektör çalışmalar yaptık, onların ihtiyacı olan bizim üretici, ihracatçı, rekabetçi olduğumuz sektörlerle onların ithalatçı olduğu sektörleri bir araya getirdik. Pandemi dönemi olmasaydı dağıtıcılarla üreticileri bir araya getireceğimiz toplantılar planlamıştık. Mobilyadan başlamak üzere bu toplantıların tarihi bile belliydi, maalesef iptal etmek zorunda kaldık. Ama yine de mobilya ihracatımız artış kaydettiğimiz kalemlerden oldu. Dolayısıyla bunu gerçekleştireceğiz, tabi bunlar bugünden yarına bir günde olmayacaktır ama bunun için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Bakan Pekcan, Çin'e giden ihracat treninin ardından, söz konusu ülke ile yeni dönemde ticari ilişkilerin nasıl şekilleneceğinin sorulması üzerine de, 2020 yılında Çin'e ihracatın yüzde 5 oranında arttığını ancak Çin'in en çok ticaret açığı verilen ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

ÇİN'DEN İTHALATIMIZ ÇOK YÜKSEK

Çin'den ithalatta pandeminin etkilerinin görüldüğüne değinen Pekcan, “Bilgisayar, telefon, dijitalleşme ile ilgili ürün ithalatında Çin'den çok yüksek ithalat artışımız var. Üstelik bu dönem yerli üreticiyi korumaya yönelik ilave gümrük vergilerini de devreye aldığımız bir dönemdi ve Çin'den yaptığımız ithalatın yüzde 50'si ilave gümrük vergisine tabiydi” dedi.

Pekcan, Çin’in 1,4 milyar nüfusuyla, Türkiye için çok önemli bir pazar olduğuna dikkati çeken Pekcan, Çin’e ticarette geçen yıla kadar deniz yolu ve kara yolunun kullanıldığını şimdi yeni bir demiryolu seferi başlattıklarını hatırlattı. Pekcan, “Biz orta koridor kullanımına çok önem veriyoruz. İstanbul'dan kalkan trenimiz 13 günde Xian Limanı’na ulaştı. Biz 35-40 günlük mesafeyi 13 güne indirmiş olduk. Çin, çok büyük potansiyeli olan bir ülke. Çin’in yanı sıra o coğrafyadaki, o güzergahtaki diğer ülkelerdeki ticaretimizi de bu doğrultuda artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Pekcan, Çin'in bazı ülkelerde yatırım bölgeleri olduğunu ifade ederek, “Bunlardan birisi neden bizim ihtisas serbest bölgelerimizden biri olmasın.” dedi.

YATIRIMIN ARTMASINI AMAÇLIYORUZ

Bakan Pekcan, uluslararası yatırımcılara yönelik reform çalışmalarının sorulması üzerine de, bu konunun Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda yürüdüğüne dikkati çekerek, “Buradaki amacımız doğrudan yabancı yatırımın artırılması. Yatırımcıların en çok görmek istedikleri istikrar, güven ve öngörülebilirlik ortamı. Bununla ilgili de çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Hukuki anlamda Adalet Bakanlığımızın da Reform Paketinde ciddi çalışmaları var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve bizim de verdiğimiz katkılar var. Biz ‘ticari anlamda reform faaliyetlerinde neler yapılabilir’ o konuda katkı vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

STK’lardan üzerinde çalışılan reform paketi ile ilgili gelen taleplerin tamamını ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını dile getiren Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Amaç, doğrudan yabancı yatırımların artışını, öngörülebilirliği sağlamak. Zaten şu anda istikrarımız mevcut, bu güven ortamını yatırımcıya da hissettirmek önemli. Bu yönde çok ciddi çalışmalar var. Zaten Türkiye gerek jeopolitik yapısı, gerek tüketiciye yakınlığı, pazara yakınlığı, beşeri kaynaklarıyla eğitimli genç nüfusu, teknoloji ve dijital ekonomiye yatkınlığı, Avrupa standartları ve kalitesinde üretim yapması, rekabetçi fiyatlarıyla AB'deki üreticilere sorduğunuz zaman stratejik tedarikçi olarak Türkiye'yi görüyorlar. Bizim amacımız dünyanın stratejik tedarikçilerinden birisi olmak. Küresel değer zincirlerinin dönüşümünde Türkiye aktif olarak yer alacaktır. Buna inanıyoruz.