Perakende sektöründe toparlanma 5 yıl alacak

Pandemi dönemi desteklerinin kredi ve borç kanalları üzerinden ilerlemesi ve kapanma dönemlerinde düşen taleple birlikte borçluluğu yüzde 30 oranında artan perakende sektörü, toparlanma için en az 4-5 yıllık bir süre öngörüyor. Sektörde teknik anlamda iflas etmesine rağmen, yaşıyor görünen pek çok ‘zombi' şirketin yer aldığını anlatan sektör temsilcileri, faizden, kura ve enflasyona kadar tüm göstergelerdeki dalgalanmaların belirsizlik ortamını artırdığına dikkat çekti. Geçen yıl yüzde 18'lik küçülme yaşayan gıda dışı perakendede yılın ilk çeyreğindeki yüzde 25'lik küçülme ile birlikte açma ve kapanma dönemlerinin de önemli bir maliyeti olacağı ve şirketlerin sermaye desteğine ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.

KREDİ YETMEZ

Sektördeki gelişmeleri ve pandemi etkisini dün İstanbul'da düzenlenen “Perakende Günleri” etkinliğinde ele alan sektörün önde gelen dernek başkanları, hibe desteğinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, artık kredi desteği ile dönecek aşamayı geçtiklerine dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Bugün bile hayat normale dönse, şirketlerimizin büyük bir kısmı 4-5 yıl boyunca kendini toparlayamayacak durumda. Şu anda yaşadığını gördüğümüz, teknik açıdan iflas etmiş şirketler de var ancak sektörün zarar görmemesi adına hibe desteklerinin artması gerekiyor. Pandeminin seyri de bu işi belirleyecek. Güçlü bir talep olursa şirketlerin toparlanması kısa sürer. Güçlü talep olmaz ise bu durum şirketleri küçülme ve kapatma noktasına getirecektir. Kan kaybı yaşayan şirketlere sermaye enjeksiyonu olması çok daha faydalı olacaktır.”

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'ler ile perakendecilerin bu süreçte üstlerine düşen görevleri yaptığını ancak 13 milyar dolarlık borç alacağı bulunan bankaların elini taşın altına koymadığını aktardı.

“Zamlar devalüasyon ve kısıtlama kaynaklı, market kârları eridi”

Enflasyon ve pandemi etkisi ile yüzde 30 büyüyen gıda perakendesinin 2021 yılı tamamında yüzde 20'yi aşan bir oranda büyüyeceğini açıklayan Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç, marketlerin enflasyonun sebebi gibi gösterildiğini ancak enflasyonun bir sonuç olduğunu aktardı. Aykaç, “Fiyat artışı sadece Türkiye içinden kaynaklanan bir artış değil. Bazı ürünlere hakim olan ülkeler kısıtlamaya gittiler. Bu, fiyat artışına yol açtı. Yaşanan devalüasyonun da etkisi oldu. Son 5 yılda sektör kârlılığı 1.6'dan 1.2'ye düşmüş durumda. Perakende yasasında tüketiciye hizmet etmeyen maddeler var. Yasaklara karşıyız” dedi.