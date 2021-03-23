Perakende ve turizmde konsolidasyon yılı

Salgının en çok vurduğu sektörlerin başında gelen turizm ve perakendede bu yıl da çalkantılar durulacağa benzemiyor. Pandeminin getirdiği inişli çıkışlı piyasa ortamı ile yeni dalgaların perakende ve turizmde yarattığı büyük değer ve ciro kayıpları satın alma ve el değiştirmelerle çözülecek gibi görünüyor.

HARCAMALAR KATLANDI

2020'nin ikinci yarısında yüzde 40-60 arasında değişen oranlarda ziyaretçi kaybederek cirolarda yüzde 20'lik erime yaşayan alışveriş merkezlerinde (AVM), borçlarda yeniden yapılandırmaya gidemeyen oyuncuların etkisi ile bu yıl konsolidasyon bekleniyor. Salgının vurduğu bir diğer sektör olan turizmde ise tarihi düşük fiyat seviyeleriyle yatırımcılar için kayda değer bir fırsat oluştuğu ve salgın sonrasında kısa vadede ciddi el değiştirmelerin yaşanacağı beklentisi hakim.

JLL tarafından hazırlanan Türkiye Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü Araştırma Raporu'na göre, Covid-19 etkisi ile dünyaya benzer şekilde durgunlaşan pazarda yatırımcılar “bekle-gör” stratejisi izledi. Perakende sektöründe gözlenen daralmaya rağmen, AVM'lerin yatırıma elverişli en önemli gayrimenkul varlık sınıflarından biri olduğuna dikkat çekilen araştırmada, 2021'e dair şu öngörüler yer aldı:

■ Tüketicilerin doğrudan alışveriş amacıyla ve ihtiyacı karşılamak üzere AVM'ye gelmesi ile kişi başına düşen harcama neredeyse iki katına çıktı.

■ Finansal açıdan güçlü yatırımcıların salgın dönemini güçlü bir şekilde geride bırakması öngörülüyor. Ancak refinansman noktasında elverişli koşullara sahip olmayan yatırımcıların etkisiyle 2021 yılında kayda değer bir konsolidasyon söz konusu olabilir.

■ Turizm sektöründe ise salgın sonrası özellikle kısa vadede ciddi otel yatırımları ile el değiştirmeler ve konsolidasyon süreçleri söz konusu olabilir.