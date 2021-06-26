Perakende yasası enflasyonu 2 puan yukarı fırlatır

Yeniden raftan indirilen perakende yasası tartışma yaratırken, taslağın bu haliyle, devletin ve tüketicinin aleyhine olduğu öne sürüldü. Zincir marketlerin, elektronik, hırdavat gibi ürün gruplarında satış yapmasının yasaklanmasını öngören ve yeni mağaza açılışlarına getirilen kısıtlamalarla Türkiye'nin kronik sorunlarından olan enflasyonda hızlı bir yükseliş olması öngörülüyor.

ESNAFI KORUMAZ

Yasanın bu hali ile geçmesi halinde sektörde rekabeti bitireceğine işaret eden Carrefoursa CEO'su Kutay Kartallıoğlu, “Burada küçük esnafın korunması deniyor ama küçük esnaf öyle korunmaz. Biz organize perakende olarak küçük esnafın camını penceresini mi indiriyoruz, camına taş mı atıyoruz? Kahraman bakkal süpermarkete karşı hikayesinin yazılmasının üzerinden 40 yıl geçti. Ortada, gıda perakendecisi kalmayınca esnaf kurtulmuş mu olacak. Perakende yasası enflasyonu en az 2 puan yukarı fırlatır. Organize perakendede biz ve rakiplerimiz enflasyon önünde bir bariyeriz” diye konuştu.

Kartallıoğlu, esnafın yasalarla değil 21. yüzyıla adapte edilerek korunabileceğini dile getirdi.

200 mağaza yatırımı yapacak

Kutay Kartallıoğlu, Türkiye'de şirket olarak 10 milyar TL'lik bir değer zincirini temsil ettiklerini dile getirdi. Sene sonuna kadar süper ve mini format ağırlıklı olarak 100'ü bayi olmak üzere 200'ün üzerinde yeni market açmayı hedeflediklerini belirten Kartallıoğlu, “Küçük esnafa destek amacıyla başlattığımız bayilik sistemi kapsamında kısa sürede 37 bayimiz faaliyete geçti” diye konuştu.