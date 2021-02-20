Perakendecilerin gözü mekanların açılışında

Yeni normalleşme takviminde, açılış için öncelikli sektör olarak açıklanan yeme içme sektörünün akıbeti, perakende sektörünün de gidişatını belirleyecek. Özellikle AVM tarafındaki ziyaretçi trafiğini büyük ölçüde etkileyen yeme içme mekanlarının açılışı ile birlikte sektörde de hızlı bir hareketlilik bekleniyor. Hem pandemi hem de baz etkisinin de devreye girmesi ile birlikte 2020'de yaklaşık yüzde 40'lık ziyaretçi kaybına uğrayan perakende sektöründe, mart itibarıyla başlayacak kademeli açılışın ardından ciroların ve ziyaretçi sayılarının bir miktar daha toparlanması bekleniyor.

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞTİ

Yaklaşık 3 aydır kepenk açmayı bekleyen ve sadece paket servis yapabilen kafe restoran ve lokantaların kapalı kalmasının yeme içme sektörü dışında tüm perakende ekosistemini etkilediğini belirten Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, “Kafe ve restoranların açık olmayışı AVM'lere giriş sayısını da düşürüyor. Bu mekanların açılması bizi olumlu etkileyecektir. Giriş sayılarını da yükseltir” değerlendirmesini yaparken, bugüne kadar ihtiyaca yönelik alışverişlerin de devam etmesi ile cirolarda facia düzeyinde bir düşüş yaşanmadığını dile getirdi. Kademeli olacağı belirtilen açılışlarda ise ilk etapta okulların izleneceğini ve sektör olarak da takipte olacaklarını kaydeden Altaş, “Bu dönemde giriş sayıları düşüyor, alışkanlıklar değişiyor. Ama biz de bu dönemde bunun böyle olmasını istedik” dedi.

EKONOMİYE KATKISI BÜYÜK

Aşamalı normalleşme ile birlikte özellikle yeme içme mekanlarının yeniden sahaya dönmesinin hem AVM'lerde hem de genel ekonomide hareketliliği artıracağına dikkat çeken ve bünyesinde 10 AVM'yi barındıran ECE Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel, “Yeme ve içme alanlarının açılmasının alışveriş merkezlerini de olumlu etkileyeceğini öngörüyoruz. Gerek yeme içme gerekse perakendenin diğer alt sektörleri zincirleme olarak pozitif bir ivme yakalayacak. Bunun da ekonomiye katkısı büyük olacak” değerlendirmesini yaptı.