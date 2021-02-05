Perakendecilerin yüzde 40’ı satışlarda düşüş bekliyor

Perakende sektörü, salgında mutasyon haberleri ve gıda başta olmak üzere art arda gelen fiyat artışları ve tüketicinin düşen gelirleri ile 2021'e güvensiz ve düşük beklentilerle girdi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan güven endeksi araştırması TEPE endeksi, Ocak 2021'de bir önceki aya göre 10.1 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2.6 puan azalışla eksi 15.5 puan değerini aldı.

Perakende güveninin geçen aya ve geçen yıla kıyasla azalışında, geçen 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki kötüleşme etkili oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 30.2'si gelecek 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 39.2'si işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 30.6 oldu.