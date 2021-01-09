Perakendede yenilenmeyen zayıf halkalar kopacak

Tüm dünyanın ardından Türkiye de ikinci karantina ve kapanma dönemine giriş yaparken, ikinci dalganın sert bitmesi bekleniyor. AVM'lerde kapanma saatlerinin değişmesi, yeme sektörünün topyekün paket servise geçmesi ile birlikte eriyen tüketici gelirleri perakende sektöründe dönüşümü hızlandırırken, sektörde ayakta kalmanın kilidini online satışlar açacak. Perakende ve gayrimenkul sektörüne danışmanlık ve organizasyon hizmeti veren Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, masanın her iki tarafında olan bir organizasyon olarak yurtdışında da ciddi sıkıntıların yaşandığını ve perakendecinin çevik olmak zorunda olduğunu vurguladı.

KALICI DEĞİŞİM

E-ticaretin bu sürecin sonunda çok kalıcı olacağını ve yüzde 70'lik büyüme hızı ile devam ettiğini aktaran Aközer, perakende sektörü oyuncularının da bu hızla online satışların devam edeceğine inandığını ve bir arayış içinde olduğunu kaydederek “Markalar, mağazada satış yapabilmek için oradaki çalışan aracılığı ile artık yeni teknoloji kullanarak müşterisi ile WhatsApp ya da başka yazılımlar üzerinden konuşuyor, mağazayı gezdiriyor ve oradan yine satışını online yapıyor. Eskiden e-ticaretin deposu ayrı perakendenin deposu ayrıydı, şimdi bunlar da birleşiyor. Burada bir toparlanma olacaktır ama zayıf halkalar da kopacaktır. Bu pek çok sektörde gördüğümüz öngörüler. AVM'lerde ziyaretçi sayıları düştü ancak sepetler yükseldi. Burada da artık dijital dönüşüm çalışmaları yapılıyor” diye konuştu.

Yurtdışına açılmak isteyen ya da burada büyümek isteyen perakende markalarının fiziki mağaza açmak yerine daha kolay bir şekilde e-ticaret sitesinde mağaza açabileceğin dile getiren Aközer, bu sürecin sonunda yepyeni bir sistemin ortaya çıkacağını aktardı. Bu noktada hem AVM'lerin hem de perakendecilerin ciro kaybettiğini ve tüketicilerin de gelirlerinde erime yaşandığını anlatan Aközer, teknolojinin burada bir kaldıraç olacağını dile getirdi. Tüm alanlarda salgın sonrası dönemde hibrit modellere dönüleceğini dile getiren Aközer, burada en önemli kriterin çevik ve hızlı olmak olacağını anlattı. Aközer, müşteri ile olan duygusal bağın ve sağlığın ön plana çıkarıldığı bir döneme geçileceğini söyledi.

İş'i dijitale taşıdı

Yeni dönemde farklı sektörlerden profesyonelleri bir araya getirmeyi hedefledikleri Digital Network Alkaş ile iş birliğini artıracak bir platform yaratmayı planladıklarını belirten Yonca Aközer, burada mimarlık, perakende, hukuk ve gayrimenkul sektör temsilcilerinin doğrudan bir bağlantı kurabileceklerini kaydetti. Aközer, “Burada webinar ve seminerlere katılabilirler, raporlar okuyabilirler, toplantı yapabilirler. 1000 kurumsal üyeyi bulmayı hedefliyoruz. Bireysel ve kurumsal üyeliğimiz var” bilgisini verdi. Burada derneklerin yapacağı bir webinar diğer dernekler tarafından da görüleceğini ifade eden Aköz, burada kurumsal aklın ön plana çıkarılacağını dile getirdi.