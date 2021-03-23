Perşembe ve cuma kimler döviz topladı araştırılsın!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasının piyasalarda yarattığı deprem sürerken, bu şok kararın etkileri dikkate alındığında dolardaki artıştan kimlerin büyük kârlar elde ettiği merak konusu oldu. Piyasa uzmanları görevden almadan hemen sonrasında döviz kurlarında sert bir yükselişi öngörmenin hiç de zor olmadığını, bu bilgiye sahip olanların bunu “yatırım fırsatına” dönüştürüp dönüştürmediğinin açığa çıkarılması gerektiğini belirtti. Oda TV'nin haberine göre; normalde ortalama bir günde 150 milyon dolarlık döviz satın alınırken cuma günü 450 milyon dolarlık dolar toplandığı belirtildi.

O PARASINI ÇEVİRDİ

Uzmanlar bu noktada 2001 krizi döneminde Merkez Bankası Başkanı olan Gazi Erçel'i hatırlattı. Erçel'in ekonomik kriz patlamadan önce Türk Lirası'ndaki 52 milyar liralık hesabını dolara çevirdiği ortaya çıkmıştı.

GAZİ ERÇEL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi, 2005 yılında Merkez Bankası eski Başkanı Gazi Erçel'i, dalgalı kura geçildiği dönemde “görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis, 136 TL adli para cezası ve 2 ay 27 gün memuriyetten yoksun kalma cezasına çarptırdı. Erçel'in cezası, bin 536 TL adli para cezasına çevrildi.

‘ÖNCEDEN BİLENLER ORTAYA ÇIKARILMALI’

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ülkenin ikiz açığın (cari açık ve bütçe açığı) olduğu bir dönemde ‘milli ve yerli devalüasyona' tabi tutulduğunu söyledi ve en büyük tehlikenin ödemeler dengesi krizi olduğunu kaydetti. Ulusoy, “Akıllı düşünen yerli yatırımcı dolarizasyondan çıkmaz. TCMB Başkanı'nın görevden alınacağına dair kimlerin önceden bilgi sahip olduğu ortaya çıkarılmalı” dedi.

FIRSATINI BULDUKÇA PARA ÇIKACAK

Ekonomist Uğur Gürses, “İçeriden gelen mesajlar sakinleştirici değil korkutucu görünüyor” derken bundan sonrasına dair, “Fırsatını buldukça para çıkacaktır diye tahmin ediyorum” yorumu yaptı. Gürses, “Yıllık 2 puanlık faiz artışını beğenmezken, kur bir gecede yüzde 15 arttı. Tam da şimdi o manşeti atmak lazım: Paramıza bu operasyonu kim çekti? ifadelerini kullandı.