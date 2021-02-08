Petrol 1 yıl sonra 60 doları aştı

Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor. Brent tipi petrolün varil fiyatı, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından bu sabah 60 doları gördü.

Pandeminin küresel talepte büyük düşüşe neden olması ve büyük üreticiler olan Suudi Arabistan ile Rusya’nın arz kısıtlamasında anlaşamaması üzerine brent petrolde fiyat Nisan 2020’de 20 doların altına gerilemişti.

Batı Teksas tipi petrolde ise varil fiyatı da aynı ayda 0’ın altına gerilemişti.

İTHALAT FATURASI ARTACAK

Üretim kısıtlamaları, artan talep ve aşıyla birlikte ekonomik toparlanmaya dair iyimserlik sayesinde özellikle ekim ayından sonra petrol fiyatları yükseliş eğilimi yakalamıştı.

Petrol ve fiyatlaması petrolle ilişkili olan doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerin ithalat faturalarını geçen yıla kıyasla artıracak. Petrol ihracatçısı ülkeler ise geçen yılki kayıpları telafi etmeye çalışacak.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, başta akaryakıt olmak üzere hemen her ürünün fiyatını yukarı yönlü etkiliyor. TL’nin son dönemde döviz kurları karşısında değer kazanması ise petrol fiyatlarındaki artış kaynaklı olası zamları hafifletebilir.