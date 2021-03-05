Petrol fiyatları 30 ayın zirvesinde

OPEC+ ülkelerinin toplam üretimi sabit bırakma kararına karşın, Suudi Arabistan da, bir süredir gönüllü olarak uyguladığı günde ortalama 1.0 milyon varil üretimi kısıntısını bir ay daha uzatmaya karar verdi.

Suudi Arabistan Petrol bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun, petrol piyasalarının toparlanma sürecinde, “dikkatli ve proaktif yaklaşımı” tercih ettiğini söyledi.

Gelişmelerle, uluslararası gösterge sayılan Brent petrolün Mayıs teslimi varil fiyatı yüzde 1.74 artışla, Kasım 2018’den bu yana en yüksek düzey olan 67.90 dolara tırmanırken, nisan teslimi Batı Teksas ham petrolünün (WTI) varil fiyatı da yüzde 1.60 artışla 64.85 dolar ile 30 ayın zirvesine yükseldi. (DHA)

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