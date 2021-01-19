Petrol fiyatları ABD yardım paketi desteğinde yükseldi

Covid-19 aşılarının giderek daha geniş kitlelere ulaşmasıyla geçen hafta yükselen petrol fiyatları, artan vakalara bağlı yeni kısıtlamaların etkisiyle son iki gündür düşüyordu.

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın Hazine Bakanlığı’na önerdiği Janet Yellen’in, Kongre üyelerine, yeni yardım paketini onaylamadıkları durumda, dünyanın en büyük ekonomisinde durgunluğun daha da uzun süreye yayılabileceği uyarısı yapmaya hazırlanıyor.

The Wall Street Journal’ın haberine göre Yellen, ABD Senatosu Finans Komitesi’nde yapacağı konuşmada üyelere, coronavirus krizi sürecinde önlerine gelecek finansal destek paketleri konusunda “büyük davranmaya” çağıracak.

Gelişmelerle, Mart teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.93 artışla 55.26 dolara, Şubat teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.88 artışla 52.51 dolara yükseldi. (DHA)