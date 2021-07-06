Petrolde arz gerilimi sürüyor: OPEC+ toplantısı iptal edildi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) bakanları, geçen hafta petrol arz kesintilerinin sekiz ay daha uzatılması teklifine Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) karşı çıkmasıyla yaşanan anlaşmazlıktan sonra petrol arz görüşmelerini dün iptal etti.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

OPEC+ grubunun toplantıyı iptal etmesiyle, petrol üretiminin arttırılması konusunda bir anlaşma sağlanmamış oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, geçen haftaki üst üste iki günlük başarısız görüşmelerden sonra anlaşmayı güvenceye almak için BAE’ye “taviz gösterme ve mantıklı olma” çağrısında bulunmuştu.

Fakat dört OPEC+ kaynağına göre, görüşmelerde herhangi bir ilerleme sağlanamadı.

BİR SONRAKİ TOPLANTININ TARİHİ BELİRSİZ

OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, dün yaptığı açıklamada bir sonraki toplantı tarihi üzerinde uzlaşılmadan toplantının iptal edildiğini belirtti.

Görüşülen konular arasında petrol arzının bir sonraki aydan itibaren arttırılmasının da olduğu toplantının başarısızlıkla sonuçlanması uluslararası petrol fiyat göstergesi olan Brent ham petrol fiyatının artmasını sağladı.

PETROL FİYATI ARTIYOR

Brent ham petrolün varil fiyatı %1.1 artışla 77 doların üzerinde işlem gördü.

OPEC+ kaynaklarının bir kısmına göre, Ağustos’ta petrol arzı arttırılmayacak. Kaynakların geri kalanıysa önümüzdeki günlerde yeni bir toplantının yapılacağını söyleyerek Ağustos’ta petrol arzının arttırılacağına inandıklarını belirttiler.

OPEC+ kaynaklarından biri, “Ağustos konusunda bir karar yok; görüşmeler hâlâ devam ediyor. Piyasanın o petrole ihtiyacı var” dedi.

OPEC+, geçen yıl Corona virüs salgınının ekonomileri olumsuz etkilemesiyle günlük yaklaşık 10 milyon varillik rekor bir petrol arz kesintisinde karar kılmıştı. Bu kesinti dünya petrol arzının yaklaşık %10’una tekabül ediyordu. Giderek gevşetilen arz kesintileri şu anda günlük yaklaşık 5.8 milyon varil seviyesinde.

Kaynaklara göre, BAE Cuma günü Suudi Arabistan’ın ve diğer OPEC+ üyelerinin Ağustos ile Aralık arasında petrol üretiminin kademeli olarak günlük yaklaşık 2 milyon varil arttırılması teklifini kabul etti. Ancak BAE, kendi temel üretim seviyesinde değişiklik yapmadan yürürlükteki petrol arz kesintilerinin 2022’nin sonuna kadar uzatılmasına karşı çıktı. Bunun üzerine üyeler arasında mutabakat sağlanamadı. (Reuters)

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