Pfizer aşıda satış geliri tahminini 26 milyar dolara yükseltti

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman BioNTech şirketi ile birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısından bu yıl elde edecekleri satış geliri tahminini yüzde 70 artışla 15 milyar dolardan 26 milyar dolara yükseltti.

Şirket, 2021’de 1,6 milyar doz, 2022’de 3 milyar doz aşı satmayı hedefliyor.

Tüm dünyada artan aşılamanın, gelir tahmininin yükselişinde etkili olduğu belirtildi.

İLK ÇEYREKTE 3,5 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Reuters’ın aktardığına göre, 2021’in ilk çeyreğinde Pfizer-BioNTech aşısının satış geliri 3,5 milyar dolar oldu. Refinitiv anketindeki ortalama tahmin, bu rakamın 3,28 milyar dolar seviyesinde olması yönündeydi.

Pfizer CEO’su Albert Bourla, grip aşısına benzer şekilde Covid-19 aşısına kalıcı bir talep olmasının muhtemel olduğuna inandıklarını söyledi.

Aşıda maliyet ve brüt kâr, Pfizer ve BioNTech arasında yüzde 50’şer eşit pay olarak paylaşılıyor.

Şirket, 2022’de Covid-19 aşısında 3 milyar doz üretim hedefliyor.

Covid-19 aşısı geliştiren bir diğer ABD’li şirket Moderna, 2021’de aşı satışından 18,4 milyar dolar gelir beklediğini açıklamıştı.

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