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Pfizer aşıda satış geliri tahminini 26 milyar dolara yükseltti

ABD'li Pfizer ilaç şirketi, Alman BioNTech firmasıyla birlikte geliştirdikleri aşıdan 2021'de elde edecekleri satış geliri beklentisini 15 milyar dolardan 26 milyar dolara yükseltti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:54, 04/05/2021
HaberlerEkonomi
Pfizer aşıda satış geliri tahminini 26 milyar dolara yükseltti

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman BioNTech şirketi ile birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısından bu yıl elde edecekleri satış geliri tahminini yüzde 70 artışla 15 milyar dolardan 26 milyar dolara yükseltti.

Şirket, 2021’de 1,6 milyar doz, 2022’de 3 milyar doz aşı satmayı hedefliyor.

Tüm dünyada artan aşılamanın, gelir tahmininin yükselişinde etkili olduğu belirtildi.

İLK ÇEYREKTE 3,5 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Reuters’ın aktardığına göre, 2021’in ilk çeyreğinde Pfizer-BioNTech aşısının satış geliri 3,5 milyar dolar oldu. Refinitiv anketindeki ortalama tahmin, bu rakamın 3,28 milyar dolar seviyesinde olması yönündeydi.

Pfizer CEO’su Albert Bourla, grip aşısına benzer şekilde Covid-19 aşısına kalıcı bir talep olmasının muhtemel olduğuna inandıklarını söyledi.

Aşıda maliyet ve brüt kâr, Pfizer ve BioNTech arasında yüzde 50’şer eşit pay olarak paylaşılıyor.

Şirket, 2022’de Covid-19 aşısında 3 milyar doz üretim hedefliyor.

Covid-19 aşısı geliştiren bir diğer ABD’li şirket Moderna, 2021’de aşı satışından 18,4 milyar dolar gelir beklediğini açıklamıştı.

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