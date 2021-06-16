Piyasalar Fed kararını bekliyor

ABD’de enflasyonun beklenenden daha hızlı artması ve ekonominin bu yıl onlarca yılın en yüksek büyüme hızını kaydetmesi beklenirken, bazı politika yapıcılar Fed’in politika faizini sıfıra yakın tutmaya ve tahvil alım programını mevcut haliyle sürdürmeye devam edip etmeyeceğini sorgulamaya başladı.

Ekonomik büyümedeki hızlanmaya rağmen ABD’de 2020’nin başına, yani corona virüs salgını öncesi döneme kıyasla 7.5 milyon daha az kişi istihdam ediliyor.

Diğer taraftan corona virüs vakaları ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gerilemiş olsa da ülkede 12 yaşın üzerindekilerin sadece yarısı tam olarak aşılanabildi. Bu aşılama düzeyi, epidemiyologların virüsün yayılmasını tamamen sınırlamak ve gelecekteki salgın riskini ortadan kaldırmak için gerektiğini belirttikleri seviyenin altında bulunuyor.

Sonuç olarak, Fed çeşitli riskler arasında denge kurmaya çalışacağı için para politikasında değişikliğe gitmesi muhtemelen aylar sürecek.

Fed Türkiye saati ile 21.00’da para politikası kararını ve yeni ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak.

Daha fazla işçi işe dönene kadar Fed’in ekonomiye verdiği desteği sürdürme konusunda tedbiri elden bırakmaması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Analistler, Fed’in en azından, önce ayda 120 milyar dolar düzeyindeki varlık alımlarının sıfıra düşürülmesi, sonra da faizlerin artırılmasına yol açacak istişarelerin başladığını resmi olarak ilan etmesini bekliyorlar.

Yayımlanacak önümüzdeki döneme ait faiz oranı ve ekonomik büyüme tahminleri ise Mart ayından bu yana politika yapıcıların görüşlerinin ne kadar değiştiğini gösterecek.

Fed yetkilileri Mart ayında ilk faiz artışının en erken 2024 yılında yapılacağını öngörmüştü.

Sadece iki veya üç Fed yetkilisinin bile görüşlerini ekonomik görünümün iyileştiği şeklinde değiştirmesi bugün yayımlanacak tahminlerde ilk faiz artırım tarihinin 2023’e alınması ihtimalini doğuracak.

Faizlerin yükselişe geçeceği tarihin bir yıl öne alınması ise yatırımcılar tarafından para politikasında sıkılaştırma yanlısı “şahin” bir tutum olarak değerlendirilebilir.