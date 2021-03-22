Piyasalarda deprem: Borsada işlemler iki kez durduruldu

Naci Ağbal’ın Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınması piyasalarda şok etkisi yaratırken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi güne yüzde 6,65 düşüşle 1.427 puandan başladı. Bankacılık endeksinde açılıştaki kayıp yüzde 8,13’e ulaştı.

Kaybın yüzde 5’i aşması üzerine işlemlere ara verilen Borsa İstanbul’da, 10.30’da tekrar işlemler başladı ancak kaybın yüzde 7’yi aşması üzerine ikinci kez endekste devre kesici uygulaması oldu.

BİST’ten yapılan ikinci açıklamada “Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.

İşlemler 11.08’te tekrar başladı.

İlk geçici durdurma kararının ardından Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Saat 09:55 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10:20’de tek fiyat emir toplama, 10:25’de eşleştirme yapılacak ve 10:30’dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20’de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30’dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30’dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP’taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı’nda işlemler saat 10:30’da yeniden başlayacaktır.”

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