Piyasalarda kafalar karışık

Dolar/TL geçen haftaki sert dalgalanma sonrası bu hafta 8.3 etrafında daha yatay bir seyir izlemeyi sürdürürken haftanın en önemli gündemi olarak takip edilen Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri sabit tuttuğu faiz kararı piyasada ilk indirimin zamanlamasına yönelik birbirine zıt yöne algılamalar yarattı.

TCMB Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığındaki ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 19’da sabit tutarken enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruşun sürdürüleceğini belirtti.

TCMB’nin bir önceki söylemi “Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir” şeklinde idi.

Bazı ekonomistler PPK metin değişikliğini faiz indirim döneminin yakın olduğu yorumunu yaptı. Ancak bu yorumun tersini düşünen ve faiz indirimlerinin beklendiği kadar erken başlamayacağı şeklinde yorumlayan ekonomistler de bulunuyor.

Kararın açıklandığı sırada TL’de hafif değer kazanma ve daha sonrasında da TL’nin belirgin değer kaybetmemesi piyasanın TCMB’nin dünkü kararı ve açıklamaları ile ilgili negatif bir algısı olmadığına işaret etti.

PPK değişikliğine enflasyon raporunda ilan edilen güncel patika vurgusunun eklendiğine ve bu raporda enflasyonun yılın son aylarında belirgin düşüşün görüldüğüne dikkat çeken bazı ekonomistler bu değişikliğin faiz indiriminin yılın sonuna doğru ötelendiği mesajı olarak algıladılar.

Bu görüşün tam aksine bazı ekonomistler ise değişikliklerin Haziran kadar yakın bir tarihte faiz indirimi yapılmasına yönelik hazırlık izlenimi yarattığını söylediler.

JPMorgan yayımladığı raporda TCMB’nin aylık olarak enflasyon tahminlerini yayımlanmamasına karşın buna yönelik bir grafik yayımladığına dikkat çekerek, “Nisan enflasyon raporu enflasyonun Ekim ayına kadar yüzde 16-17 patikasında ilerledikten sonra Kasım ayında yüzde 14 ve yıl sonuna yüzde 12.2’ye düştüğüne işaret ediyor. Dolayısıyla enflasyonda belirgin düşüş yılın son iki ayında yaşanıyor” görüşüne yer verdi.

ERKEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

TCMB’nin karar sonrasında yaptığı açıklamanın kuruluşun enflasyon risklerinin farkında olduğunu net şekilde gösterdiğini ifade eden JPMorgan, bu yönlendirme ile TCMB’nin gelecek dönemde erken faiz indirim adımı atması riskini azalttığını kaydetti.

Oyak Yatırım veri sonrası notunda PPK metnindeki değişimlerin sıkı para politikasının Haziran kadar erken bir tarihte ortadan kalkabileceğine işaret ettiğini belirtmişti.

Dolar/TL’de geçen hafta başında ABD ilişkilerine ilişkin endişelerle yaşanan 8.5 üzerindeki tarihi rekora doğru yükseliş yerini 8.3 etrafında daha sınırlı dalgalanan bir seyre bırakmış durumda.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TCMB söylemleri açıkçası kafa karıştırdı. Aslında yapılmak istenen enflasyon riskini vurgulamaksa bunun için farklı söylemler tercih edilebilirdi. Nitekim piyasada bir an önce faiz indirimi olacak algısını sildiklerini söyleyemem. Ancak çoğunlukta olmasa da bazı raporlar dünkü değişikliklerin bankanın faiz indirimlerini bir kaç ay daha ötelediğini düşünüyor. Ben de benzer şekilde TCMB’nin faiz indirimlerini için henüz erken mesajı verdiğini düşünüyorum. Ancak güven unsuru önemli. Eğer verilen mesaj bir kaç ay daha faiz indirimi olmayacak ise bu TL açısından pozitif” dedi. (Reuters)