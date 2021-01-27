Piyasalarda rüzgar tersine döndü, borsa çakıldı

Borsa İstanbul’da son aylarda artan yabancı girişlerinin de katkısıyla esen olumlu rüzgar, bugün tersine döndü. BİST 100 endeksi günü yüzde 4,5 kayıpla 1.467,00 puandan kapattı. İşlem hacmi 34,3 milyar TL

Hisselerde düşüş genele yayılırken, bankacılık endeksinde de düşüş yüzde 4’ü aştı.

Küresel riskten kaçışın öğleden sonra belirginleşmesiyle birlikte dolar/TL 7,41’i gördü.

Avrupa borsalarında yüzde 2 civarı kayıp yaşanırken, ABD borsaları da düşüşle açıldı.

‘AĞIRLIKLI YABANCI SATIŞI VAR’

Hisse senedi piyasası değerlemelerinin yükselmesi, corona virüsü vakalarında artış, aşı uygulamalarına yönelik olası herhangi bir aksaklık, yatırımcıların kısa vadede gerileme ve oynaklığın artması konusundaki endişeler küresel piyasalardaki satış baskısının ana nedenleri.

Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan, hem yurt dışında risk iştahındaki kötüleşme hem de kâr realizasyonu kaynaklı olarak bir süredir beklenen düzeltmenin borsadaki düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Erkan, BİST’te bugün ağırlıklı yabancı satışı olduğuna işaret etti.