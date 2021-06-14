Piyasaların gözü zirvede olacak

Washington ile Ankara arasında bir süredir tırmanan gerilimi para piyasaları yakından takip ediyor. Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden bu yana iki ülke arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Bu çerçevede zorlu bir ilişki döneminin en kritik toplantısı Brüksel'de bugün gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, bugün bir araya gelecek. Zirvede taraflar arasında Rus S-400 füzeleri, Suriye'de yaşanan son gelişmeler, gibi konuların öncelikli olacağı belirtiliyor. Rus S-400 füzeleri dolayısıyla kırılgan bir hal alan ilişkilerin yeni bir döneme girip girmeyeceği merak ediliyor. Zirveden sonra Washington-Ankara hattında ilişkilerin normalleşmesine dönük adımlar atılabilirse piyasalar rahatlayacak. Ancak, uzmanlar kırılgan ve zorlu bir müzakere süreci olacağını ve sonuçlarını kestirmenin zor olduğunu belirtiyor. Reuters'a konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, “Türkiye için ulusal güvenlik konusu olan bu konulardan geri adım atılması mümkün değil” dedi. Geçen hafta ABD'nin enflasyon verileri ile TL güç kazanırken, bu hafta iyimserliğin sürüp sürmemesi zirveden çıkacak kararlara bağlı olacak.

MERKEZ BEKLENECEK

Piyasalar ayrıca bu hafta Merkez Bankası toplantısını da yakından izleyecek. Merkez Bankası'nın olası bir erken faiz indirimi sinyali vermesi piyasaları tedirgin edebilir. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 17 Haziran'da toplanacak.

G7 ÜLKELERİ ÇİN'E KARŞI REKABET İÇİN ANLAŞTI

İngiltere'de yapılan G7 zirvesinde, katılımcı ülkelerin dünyanın en büyük altyapı ve ulaştırma projelerinden olan Çin'in İpek Yolu projesine alternatif bir proje kararı aldığı bildiriliyor. G7 ülkeleri, Çin'in modern İpek Yolu diye de nitelenen “Bir Kuşak, Bir Yol” projesine alternatif bir altyapı projesini hayata geçirme kararı aldı. ABD'li kaynaklar, oluşturulacak alternatif projenin ülkeleri kendileri ile Çin arasında tercihe zorlama hedefi gütmediğini de vurguluyor.