Piyasanın kredisi bitti sermaye tehlikeye girdi

Maliyet artışlarıyla birlikte sanayici sermaye sıkıntısı yaşamaya başlarken, üretimde yavaşlama riski artıyor.

Sayime BAŞÇI

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Büyük iniş çıkışların yaşandığı kurla birlikte artan hammadde giderleri ve maliyetler üretim yapan şirketlerde sermaye sıkıntısı yaratırken, “piyasa kredisinin bitmesi” üretim ve tedarikleri aksatmaya başladı. Hammadde fiyatlarında yüzde 100'lük, işçilik ve enerji giderlerinde ise yüzde 50'lik artış yaşandığını kaydeden Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, Eximbank ve banka kredisine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Sektördeki gelişmeleri “Emtia fiyatları arttı ama en önemli şey sermaye yetersizliği ile karşı karşıyayız. Artık bir piyasa kredisi yok. İşletmenin kendi sermayesi varsa firmalar hayatına devam ediyor. Sermaye yetersizliğinden dolayı bu sefer hammadde ya da navlunu ve lojistik maliyeti ödenemiyor” diye yorumlayan Kaya, maliyetlerin öz sermaye ve kredibilite ile karşılanamadığını aktardı.

FİYAT TUTTURMAK ZOR

2021'de rüzgarın arkalarından estiğini ancak 2022'de zorlanabileceklerini aktaran Kaya, “2022 yılında maliyetleri ve fiyatı tutturmak daha zor olacak. Kapasite kullanım oranlarımız arttı ama bu parametreler devam ederse işlerde bir nebze azalma olabilir” dedi.

İç piyasaya çalışanlar zora düştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meclis Başkanı Şeref Fayat ise döviz borcu olan iç piyasaya üretim yapan şirketlerin sıkıntı yaşayabildiğini ve tekrar hammadde alımlarında sermayelerinin azalabildiğini aktardı. Bilanço üzerinde kurları yönetemeyen firmalar kadar avantaj yaratanlar da olduğunu dile getiren Fayat, büyük ölçekli şirketlerin artık kur şoklarına karşı kendini daha iyi koruyabildiğini belirtti.