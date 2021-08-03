Plansızlığın cezasını vatandaşlar çekti

Aşırı sıcaklar ile orman yangınları enerji santrallerini ve iletim sistemini vurdu. Yeterli kapasite olmasına rağmen vatandaş elektriksiz kaldı.

TAYLAN BÜYÜKŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elektrikteki yüksek kurulu kapasitesiyle övünen Türkiye, yaz ortasında yaşanan kesintilerle yine sınıfta kaldı. Aşırı sıcaklar ve orman yangınlarının etkisiyle dünden itibaren elektrik kesintileri başladı. Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa ve Adana gibi büyükşehirlerin olduğu çok sayıda kentte elektrik kesintileri yaşandı. Vatandaşlar sosyal medya aracılığı ile yaşadıkları duruma isyan ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve enerji dağıtım şirketlerinin yaptıkları farklı açıklamalar kafaları karıştırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle talep artışı yaşandığı ve bu yüzden elektrik kesintilerinin olduğu belirtildi. BEDAŞ, 22 ilçeye “arıza” kaynaklı elektrik verilemediğini belirtirken, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır” ifadelerini kullandı.

BECERİKSİZLİK VAR

Elektrik Mühendisleri Odası'ndan (EMO) yapılan açıklamada ise kesintilere kuraklık, yangın ve benzerinin bahane olarak gösterilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. EMO açıklamasında “Her yıl olduğu gibi ağustos ayında aşırı sıcakların etkisiyle puantta artış olması beklenen bir durumdur. Bu kadar yüksek kurulu güç kapasitesine rağmen üretim-tüketim dengesinin sağlanamaması tamamen yönetimin beceriksizliğidir” ifadeleri kullanıldı.

TEİAŞ özelleştirilirse yeni çökmeler yaşanır

Kesinti sorununun kaynak sıkıntısından değil, yönetimsizlikten doğduğunun vurgulandığı EMO açıklamasında, “Sistem çökmesinin temel etkenleri; elektrik sisteminin kamusal yapısının parçalanarak bütünlüğünün bozulması ve üretim kapasitesinin büyük ölçüde özelleştirilmiş olması, siyasi baskılara karşı savunmasız hale getirilmiş liyakatsiz yönetimin zafiyeti, plansızlık ve eğitimsizliktir. Bir kez daha uyarıyoruz, TEİAŞ'ın özelleştirilmesi halinde elektrik sisteminde yeni çökmelerin yaşanması kaçınılmazdır” denildi.