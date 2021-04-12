Plastik sektöründen istihdam kaybı uyarısı

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, bu durumun önüne geçmek için işletmelerin finansmana erişimi kolaylaştırılması ve kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Son altı aylık dönemde artış trendini sürdüren plastik ham madde fiyatlarını değerlendiren Karadeniz, artışın temelinde yer alan iki ana etken olduğunu belirterek, “Plastik sektörüne ham madde sağlayan petrokimya firmalarında üretim durdurmaları ve kısıtlamaları halen devam ediyor. Bu sebeple yaşanan arz şokuna bağlı olarak ham madde fiyatlarının tüm dünyada hızla arttığını görüyoruz. Ayrıca navlun fiyatlarında yaşanan sert artış tüm sektörlerde olduğu gibi plastik sektöründe de olumsuz etkilere sebep olmakta” dedi ve ekledi:

“Uzak Doğu’dan temin edilen ham maddelerde ton başına 350-400 dolar seviyesinde gerçekleşen ek maliyet işletmelerimizin rekabet güçlerini kaybetmesine sebep olmakta. Ayrıca artan girdi maliyetlerini satış fiyatlarına yansıtamayan sektörümüzün kar marjı önemli ölçüde erimiştir.”

“İSTİHDAM KAYIPLARI YAŞANABİLİR”

Mevcut durumun işletmelerin kâr marjlarını hızla erittiğini, sektörde işletme sermayesi ihtiyacının da altı ay gibi kısa bir süre içerisinde iki katına çıktığını belirten Karadeniz, “Ham madde fiyatlarında yüksek seviyenin devam etmesi durumunda sektörümüzde ve bağlı sektörlerde istihdam kayıpları yaşanabilir. Telafisi zor olacak olan bu durumun önüne geçmek adına işletmelerin finansmana erişimi kolaylaştırılmalı ve kısa çalışma ödeneği uygulaması devam ettirilmeli” dedi. (Reuters)



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