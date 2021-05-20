Portföy yatırımları ilk çeyrekte yüzde 5.2 azaldı

Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 22.5 azalışla 22.6 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoku yüzde 17.3 azalışla 7.1 milyar dolara geriledi.

Buna karşılık, Hazinenin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3.8 artışla 47.9 milyar dolara yükseldi.

Diğer yatırımlar da, Mart sonu itibarıyla 314.3 milyar dolar düzeyindeydi.

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 2.4 artarak 34.2 milyar dolara yükselirken, TL mevduatı yüzde 2.6 azalarak 15.3 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, bankaların toplam kredi stoku yüzde 0.9 azalarak 63.6 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1.3 azalarak 95.6 milyar dolara geriledi.