Powell konuştu, altın fiyatları çakıldı

Ekonominin toparlanmaya başlaması ve ABD mali canlandırma paketi nedeniyle yatırımcıların enflasyon beklentilerinin artması sonrası ABD Hazinesi'nin 10 yıllık gösterge tahvil getirisi yüzde 1.61 seviyesini görmüş ardından geri çekilmişti.

ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle ilgili yeniden oluşan kaygılar küresel finans piyasalarını olumsuz etkiliyor.

Yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bugün akşam saatlerinde yapacağı açıklamadaydı.

FED Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, yatırımcılara yükselen tahvil getirilerini kontrol altında tutacağına dair güvence vermemesinin ardından tahvil faizleri yeniden yükselişe geçti.

Faizlerdeki hızlı artışın son zamanlarda dikkatini çektiğini söyleyen Powell, Fed'in hareket geçmesi için tahviller faizlerinde daha yüksek oranda artış görülmesi gerektiğini söyledi.

Fed Başkanı’nın bu açıklamanın ardından ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi yüzde 1.53’e çıktı. Bu yükseliş nedeniyle altın fiyatları gerilerken ABD borsaları karıştı.

Altının ons fiyatı 1700 doların altına indi, doların Türk Lirası karşısındaki değeri ise 7.50 seviyesine yaklaştı. Gram altının fiyatı 408 lira seviyesine geriledi.

BİRAZ ZAMAN ALACAK

‘Hedeflerimize ulaşmanın halen çok uzağındayız’ diyen Powell, parasal gevşemede değişiklik için hedeflere doğru gerçek bir ilerlemenin gerektiğini vurguladı.

Hedeflere ulaşma sözüne güçlü şekilde bağlı olduklarını ifade eden Powell bunun biraz zaman alacağını söyledi. 2021’de tam istihdama ulaşılmasının pek mümkün olmadığını kaydetti.

Powell “Ekonomi toparlandıkça, enflasyonun yükselmesini bekliyorum. Fed enflasyon hedefine ulaşmak için araçlarını kullanacak. Enflasyonda gecici bir artış görülmesi halinde sabırlı olacağız. Faiz artışı rehberliğimiz oldukça açık ve oraya ulaşmak biraz zaman alacak” diye konuştu.