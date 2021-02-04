Reel efektif döviz kuru 66.28’e yükseldi

Türkiye’nin fiyat düzeyinin, ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) aralık ayındaki 62.31’6en, ocak ayında 66.28 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre REK, kasım ayında 60.45 ile, hesaplanmaya başladığı 1994 Ocak ayından bu yana en düşük düzeye indi. REK, ekim ayında da 60.63 düzeyindeydi.

Yurt içi üretici fiyatları endeksi (Y-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi de, aralık ayındaki 73.50’den, ocak ayında 78.63 düzeyine yükseldi. Y-ÜFE bazlı REK ekim ayında 70.26 ile, eylül 2018’deki 70.03’lük tarihi düşük düzeyden sonra en düşük düzeydeydi.

TCMB tarafından hesaplanan reel efektif döviz kuru endeksleri, Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.