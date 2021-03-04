Reel efektif döviz kuru 69.69’a yükseldi

Türkiye’nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) şubat ayında 69.69 ile tarihi düşük seviyelerden yükselişini sürdürdü.

TCMB verilerine göre REK’te tarihi düşük seviye 60.52 olmuştu. Endeks aralıkta 62’yi ocakta ise 66’yı aşmıştı. Şubat verisi ile birlikte aralıksız yükseliş 3 aya ulaştı.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.