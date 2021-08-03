Reel faizde rekabet TL için kritik olacak

Dolar 8.3080 liraya kadar çekildi. Kurdaki düşüş için küresel ortamın uygun olduğunu belirten analistler, yurtiçinde reel faiz rekabetinin TL için kritik önemde olacağını söylüyor.

MEHTAP ÖZCAN ERTÜRK

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Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve gelişen ülke para birimlerine artan taleple beraber Türk Lirası, dolar karşısında haziran ortasından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantısından sonra 8.40 liraya kadar gerileyen dolar, dün 8.3080 lirayı test etti. Kurdaki düşüş yurtiçindeki gelişmelerden ziyade küresel dolar endeksindeki gerilemeden kaynaklandı. FED para politikasının gevşek gideceğinin anlaşılması doları zayıflattı ve riskli varlıklara girişi hızlandırdı.

OLUMSUZ KARAR BOZAR

Dolar günü 8.3500 liradan tamamlayarak bir günde yüzde 1 değer kaybetti. Euro ise 10.0650 liradan başladığı günü 9.9000 liradan tamamladı. TL temmuzda yüzde 3.6 yükselişle en fazla değer kazanan gelişen ülke para birimi oldu. Türkiye ekonomisine dair endişelerle TL'nin en riskli ve kırılgan para birimlerinden biri olduğuna işaret eden uzmanlar, kurdaki düşüşün devamının salgınla mücadelenin gidişatına, küresel risk iştahının seyrine ve Ankara'nın izleyeceği politikalara bağlı olduğunu söylüyor.

Risk iştahının yüksek olduğunu belirten Investing analisti Şenay Şerefoğlu, TL tarafında ise görünümü bozacak bir gelişme olmaması gerektiğini söyledi. “Malum pandemi sonrası gelişen ülke piyasaları yükselirken, biz yüksek iç riskler nedeniyle negatif ayrışmıştık” diyen atılacak Şerefoğlu, yurtiçinde alınan yeni bir kararın tüm görünümü alt üst edebildiğini de vurguladı. Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan ise TL'nin küresel piyasalardaki olumlu havadan yüksek faizli bir para birimi olarak istifade ettiğini belirterek, “Merkez Bankası'nın (TCMB) ve FED'in enflasyona karşı pozisyonlanmaları ve politika uygulamaları, reel faiz rekabetinin gelişen ülkeler arasında ilerleyeceği bir ortamda kritik önemde olacak” dedi.

Dev Japon emeklilik fonu ABD tahvillerini azalttı

Dünyanın en büyük emeklilik fonu olan Japon Devlet Emeklilik Yatırım Fonu geçen mali yılda portföyündeki ABD tahvil varlıklarını rekor miktarda azalttı. Emeklilik fonu, satışlar sonrasında 2020 mali yılında ABD tahvil varlıklarını yüzde 47'den yüzde 35'e düşürdü. Emeklilik fonunun, Avrupa tahvili yatırımlarının artması nedeniyle ABD varlıklarını azalttığı belirtiliyor. Bazı stratejistler ise emeklilik fonunun ABD tahvillerinin uzun süre düşük performans göstermesi nedeniyle varlıklarını azalttığını ifade ediyor.