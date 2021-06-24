Reel kesim güven endeksi Haziran’da 2,7 puan arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılı Haziran ayın reel kesim güven endeksine göre (RKGE), bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 113,0 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 109,8 seviyesinde gerçekleşti.

ÜRETİM HACMİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. İç piyasa ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü.

Mevcut mamul mal stokları seviyesine ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine döndüğü belirtildi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 21,8 seviyesinde gerçekleşti.

İYİMSERLERİN VE KÖTÜMSERLERİN SAYISI ARTTI

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,8‘e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13,3‘e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 70,9‘a geriledi. (İHA)

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