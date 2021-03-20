Rehavet, faiz artışına davetiye çıkarır

Önceki gün sonuçlanan Merkez Bankası'nın (TCMB) olağan mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 19 seviyesine yükseltildi. Piyasa beklentisinin ötesinde atılan adımla, dünyada en yüksek enflasyonun olduğu (%15.6) 8'inci ülke olan Türkiye, dünya faiz liginde de 7'nci sıraya yükseldi. Çoğu ekonomist ve uzman, TCMB'nin faiz artırımı doğru ve kaçınılmaz bir hamle olsa da, faizi durmadan artırmanın da tek ilaç olmadığını düşünüyor.

SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ

Hazine eski Müsteşarı ve ekonomist Mahfi Eğilmez de, risklerin düşürülemediği bir ortamda faiz artırımının veya indiriminin hiçbir zaman kalıcı bir sonuç sağlayamayacağı görüşünde. Eğilmez bloğunda yer verdiği “Faiz niçin artırıldı, şimdi ne olacak?” başlıklı yazısında faiz artışının ekonominin sorunlarını tek başına çözemeyeceğini vurguladı.

“Faizi yükselterek sıcak para girişine kapıyı daha fazla açıp belirli bir rahatlama sağlanmış olsa da kalıcı çözüm riskleri düşürmekle sağlanabilir” diyen Eğilmez'e göre, faiz artırımının sağladığı geçici rahatlık döneminde riskleri düşürücü hamleler yapmak gerekiyor. Aksi halde dönüp dolaşıp yine faiz artırmak kaçınılmaz oluyor.

REZERVİ TÜKETMEK NAFİLE BİR ÇABAYDI

Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanarak piyasaya döviz satışı yoluyla kuru düşürmek gibi nafile bir çaba içine girildiğine değinen Mahfi Eğilmez, açıklanan reform paketinin de umulduğu gibi kurda olumlu bir etki yaratamadığını söyledi. Eğilmez, Merkez Bankası'nın yaptığı kaçınılmaz faiz artırımının doğru hamle olduğu görüşünde.

FAİZ ZAMAN KAZANDIRIYOR REFORMLARA İHTİYACIMIZ VAR

Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert, TCMB faizi artırdıktan sonra işin siyasilere düştüğünü söyledi. Cömert sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Faiz bize zaman kazandırıyor ama gerçekten ihtiyacımız olan şey belli: Yapısal reformlar yani uzun vadeli, etkisi belki bir nesil sonra görülecek kalıcı değişimler. Eğitim, istihdam, yargı, hep bu bağlamda ele alınmalı ki, biz bu faiz-enflasyon-büyüme sarmalından çıkalım” dedi.