Rekabet Kurumu’ndan 13 şirket hakkında soruşturma kararı

Rekabet Kurumu, rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve eylemlerde bulunup bulunmadıklarını tespit etmek amacıyla ülkenin başlıca gıda üreticilerini de içeren, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren 13 şirket hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada bazı şirketler hakkında “süpermarket zincirleri arasında geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin dolaylı yoldan değişimine aracılık edildiği, söz konusu süpermarket zincirlerinin fiyatlarının ve/veya fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı” şüphesiyle yürütülen ön araştırmanın kara bağlanarak soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.
Soruşturma açılan şirketler:
Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu AŞ
Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San Tic. AŞ
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ
Eti Gıda San ve Tic AŞ
Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı AŞ
Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Horizon Hızlı Tüketim AŞ
Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ
Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ
Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd Şti
Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. (REUTERS)