Restoranlar şalteri indirdi elektrik tüketimi dibi gördü

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 5 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) 2020 yılı tüketim verilerini açıkladı. Bu bölgede pandeminin de etkisi ile 2020'de genel elektrik tüketimi yüzde 3.7 düşerken, meskenlerde tüketim yüzde 7.2 arttı. Abone grupları içinde en fazla tüketim düşüşü ise yüzde 13.2 ile ticarethanelerde görüldü. Sanayi abone gruplarında ise tüketim 2020 yılında yüzde 2.7 arttı. Karantina koşulları ile evden eğitim ve çalışmaya geçilmesiyle de birlikte hanelerde tüketim artarken, özellikle hizmet sektörünün yoğun olduğu ilçelerde elektrik tüketimi ciddi oranda azaldı.

ÇALIŞMALAR GECELERİ YAPILDI

Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerindeki tüketim düşüşleri lokanta, otel, restoran ve kafeler gibi ticari işletmelerin kapalı kalmasıyla yüzde 20'yi buldu. BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, pandemide insanların evlerinde daha çok vakit geçirdiği için, teknik çalışmaların yüzde 80'ini geceleri yaptıklarını ve kesintilerden tüketicilerin mümkün olduğunca az etkilendiğini söyledi.

Tüketimin yüzde 10'u tek bir ilçeden

BEDAŞ'ın verilerine göre, Avrupa Yakası'nda 484 bini aşkın abonesi ile ilk sırada yer alan Esenyurt, tüketimde de yine birinci oldu. 2020 yılında Esenyurt'ta toplam elektrik tüketimi 2 milyar 503 kilovatsaat (kWh) seviyesinde gerçekleşirken, Avrupa Yakası'ndaki elektrik tüketiminin yüzde 10'u bu bölgeden geldi. Yıl içinde en düşük tüketim de Çatalca, Esenler ve Güngören'de yaşandı.