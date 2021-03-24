Reuters: Türkiye’nin kredi notunda iki kademe düşüş fiyatlanıyor

Reuters’ın haberine göre, finansal piyasalar, hafta sonu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası (TCMB) başkanını görevden alarak ülkeyi yeniden kur krizine sürüklemesinin ardından, Türkiye’nin kredi notunun iki kademe düşürülmesini fiyatlıyor.

Yatırımcıların riskten korunmak için kullandıkları kredi iflas takası (CDS) primleri baz alınarak hesaplanan S&P’nin Global Capital IQ Market Derived Signal puanı keskin bir değişim kaydederek B+ kredi notuna sahip olan Türkiye’nin B- kredi notuna sahip bir ülkeymiş gibi fiyatlandığını gösterdi.

Veriler, son 10 yılda MDSS hareketlerinin aşağı ve yukarı yönlü kredi notu değişikliklerinden önce geldiğini, ancak genellikle fazla sert tepki verdiğini gösteriyor.

‘SERMAYE KONTROLÜ RİSKİ ARTTI’

S&P analistleri sert faiz artırımları yaparak çift haneli enflasyonla mücadele etmeye çalışan TCMB Başkanı Naci Agbal’ın hafta sonu görevden alınmasının, Türkiye’deki ekonomi politikasının öngörülemezliğine dikkat çektiğini Pazartesi günü ifade etmişlerdi.

Analistler S&P’nin baz senaryosu olmasa da, hükümetin sermaye kontrollerini devreye alma riskinin artık “arttığını” da eklediler.

Bir ülkenin uluslararası sermaye piyasalarından borç alma maliyetinde kredi notu belirleyici rollerden birini oynuyor.

FITCH DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

BB- ile Türkiye’yi S&P’den daha yüksek not ile derecelendiren Fitch, “yeni TCMB başkanı döneminde para politikasının yönü ve dış pozisyonun durumunu” değerlendireceğini dün açıkladı.

Fitch kredi notunda muhtemel bir indirimin gerekçelerinin “uluslararası rezervlerin sürekli azalması veya şirket veya bankacılık sektörlerindeki aşırı stres/baskı, para politikasının erken gevşetilmesinin bir sonucu olarak yatırımcı güveninin azalması” olacağını ifade etti.

Ağbal’ın görevden alınmasından bu yana TL yaklaşık %9 değer kaybetti ve bazı analistler, TCMB tarafından kullanılan döviz swapları hesaba katıldığında, Türkiye’nin döviz rezervlerinin eksi 40 milyar ila 60 milyar dolar olduğunu ifade ediyorlar.

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