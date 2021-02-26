Reuters’tan yatırımcılara fiyat uyarısı

Bazı yatırımcılar, sadece iki hafta önce piyasalara hakim olan beklentilerin aksine ABD’deki gevşek para politikasının yakında sıkılaşacağını fiyatlamaya başladı. Yatırımcılar küresel piyasalarda oynaklığa bu fiyatlamayı yaparken aceleci davranmış olabilirler.

İki temel piyasa göstergesi olan ABD Hazinesi’nin Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetleri (TIPS) ve eurodolar vadeli kontratlarının getirilerinin yükselmesi, Fed’in COVID-19 aşılamasının yaygınlaşması sonucunda ikinci yarıda güçlü ekonomik toparlanma beklentileriyle para politikasını yakında sıkılaştıracağını ortaya koyuyor.

Ancak ABD’deki işsizliğin yüksek kalmaya devam etmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2008 küresel mali krizinden sonraki sabrına bakarak karar verilmesi durumunda, bu beklentiler aslında oldukça zamansız kalabilir.

Beş yıldan 30 yıla kadar olan TIPS getirileri getiri eğrisi genelinde yılın başından şimdiye kadar yükseldi. ABD’nin 30 yıllık TIPS getirisi, geçen hafta artıya geçtikten sonra dün Mart 2020’den beri en yüksek seviye olan olan %0.214’i gördü. TIPS getirisi Ocak ayının başından bu yana 60 baz puandan fazla yükseldi.

ABD’nin 10 yıllık TIPS getirisi, yılın başından bu yana 40 baz puandan fazla yükseldi. 10 yıllık TIPS getirisi dün Temmuz 2020’den bu yana en yüksek olan -% 0.844’i gördü.

Yatırımcıların enflasyonun yakın zamanda yükselmesini bekledikleri zaman satın aldıkları tahvil olan TIPS’in fiyatları pandemi döneminde yükseldi. TIPS’lerin reel getirileri, yani ilgili vadedeki ABD tahvilinden enflasyon çıkarıldığında elde edilen reel faiz, tüm vadeler için ekside bulunuyor.

TIPS başabaş enflasyon oranları, yatırımcıların enflasyon beklentilerinin bir göstergesi. Bu oranlar, TIPS getirisi ile nominal Hazine tahvilinin getirisi arasındaki farkın hesaplanmasıyla bulunuyor.

%2.38 olan 5 yıllık TIPS’ın getirisinin 10 veya 30 yıllık TIPS’ın getirisinden daha yüksek olması, piyasanın enflasyondaki herhangi bir artışın kısa süreli olacağını düşündüğünü gösteriyor. 5 yıllık TIPS getirisi, Fed’in %2 ortalama enflasyon hedefinin biraz üzerinde yer alıyor.

TD Securities’de New York’ta üst düzey bir faiz stratejisti oaln Gennadiy Goldberg, “Daha yüksek TIPS getirisi, piyasanın daha hızlı ekonomik toparlanma ve dolayısıyla Fed’in gevşek para politikasını daha hızlı sona erdirmesi konusunda biraz endişelendiğini gösteriyor” dedi.

Ancak Fed Başkanı Jerome Powell Salı günü yaptığı açıklamada yakın zamanda ABD para politikasını sıkılaştırmayacaklarını veya devasa menkul kıymet satın alma programını küçültmeyeceklerini söyledi.

YILIN İKİNCİ YARISINA DİKKAT

Powell ABD Senatosu Bankacılık Komitesi önünde yaptığı açıklamada, faiz oranlarının düşük kalacağını ve Fed’in aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarının “hedeflere yönelik önemli bir ilerleme kaydedinceye kadar en azından şu anki hızda devam edeceğini” söyledi.

Ancak analistler, aşı dağıtımının yaygınlaşması, mali destek paketinin istihdam yaratması ve tüketici harcamalarını artırması halinde, durumun yılın ikinci yarısında çok farklı olabileceğini düşünüyorlar.

New York’taki BCA Research küresel sabit getirili menkul kıymetler stratejisti Rob Robis, para politikasında sıkılaşma başlangıcının uzun bir döneme yayıldığını, yatırımcıların ise sıkılaştırmayı Fed başlatmadan önce fiyatlama yaptığını söyledi.

Robis, “Aşılama iyi giderse ve ekonomi %4-5 oranında büyüme kaydederse, yılın ikinci yarısında varlık alımlarını azaltmaya yönelik konuşmalar duymaya başlayabilirsiniz” dedi. Robis Fed’i mevcut para politikası için endişelendirebilecek birçok olası etkenin olduğunu da belirti.

EURODOLLAR VADELİ KONTRATLARI ERKEN FAİZ ARTIRIMI FİYATLIYOR

Önümüzdeki birkaç yıl için kısa vadeli ABD faiz oranı beklentilerini izleyen euro-dolar vadeli kontratları Mart 2023’e kadar faiz artırımı fiyatlıyor. Birkaç hafta önce ise 2023 sonlarında faiz artırımı fiyatlıyordu.

Fed’in federal fon oranı için vadeli kontratları henüz 2023’te para politikasının sıkılaştırılmasını fiyatlamıyor.

Vadeli kontratlar piyasası 2023’te faiz artışı fiyatlıyor ve bazı analistler gevşek para politikasının çok geçmeden sona erdirilmesini bekliyor ancak sadece bu gelişmeler sıkılaştırmanın olacağı anlamına gelmiyor.

Fed, 2008’deki küresel mali krizden sonra yedi yıl boyunca faiz oranlarında değişiklik yapmadı. Bu süre boyunca, piyasa katılımcıları gelecek 12-18 ay içinde faiz artışı öngörmüştü ancak Fed 2015’te faizleri artırmaya başlamıştı. (Reuters)