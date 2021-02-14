RObabank: 2-3 ay değil bir kaç yıl kalacak para gerekli

Uluslararası kuruluşlar ve uzmanlar Türk Lirası'nın dolar karşısında değerine yönelik tahminlerini güncellerken, kur düşüşünde etkili olan yabancı sıcak paranın Türk varlıklarına girişine yönelik de önemli uyarılarda bulunuyorlar.

Hollanda'nın en büyük bankası Robabank'ın Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys'e göre TL'de son birkaç yıldır görülen oynaklığın bir daha yaşanmaması için Türkiye'nin sermayeyi ülkede en azından birkaç yıl tutacak yatırımcılara ihtiyacı var.

Katıldığı Bloomberg HT yayınında spekülatif sermaye girişlerine dikkat çeken Matys, “Türkiye'nin ihtiyacı olan şey birkaç aylık yatırımcılar değil. Sermayeyi Türkiye'de en azından birkaç yıl tutacak yatırımcılara ihtiyacı var.

Uzun vadeli yatırımcıları da çekebilmek için ilerleme kaydetmesi gerekiyor ve küresel tedarik zincirinde daha büyük oyuncu olması gerekiyor” yorumunu yaptı.

3 YIL ÖNCEYE DÖNÜLEMEZ

Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley ise Türkiye ile ilgili hazırladığı kapsamlı raporda, ana sorunun, enflasyonun nisanda (yüzde 15.8 tahmin) zirve yapması sonrasında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamak için acele edip etmeyeceği olduğunu vurguladı.

Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına girişinin başladığını ancak artışın kademeli olacağı belirtilen raporda, “Türk tahvil stokundaki yabancı mülkiyetinin 2017-18'deki 25-30 milyar dolar seviyesine geri döneceğini sanmıyoruz” denildi.

“TL BEKLENENDEN FAZLA DEĞER KAZANABİLİR”

Morgan Stanley uzmanları, enflasyondaki bozulma nedeniyle Merkez Bankası'nın şubat değil mart toplantısında 100 baz puan daha faiz artırımı yapabileceği tahmininde bulunurken, Türk Lirası'nın beklenenden fazla değer kazanabileceğini ve doların 6.80 Türk Lirası'na gerileyebileceğini belirttiler.

Rabobank EM FX Stratejisti Piotr Matys ise reel faizlerin daha da cazip hale geleceğini belirterek, “Dolarda 6.80 lira bir sonraki seviye olabilir. Tabii önce 7 seviyesinin kırılması gerekiyor” dedi.