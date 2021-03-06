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Rosatom, Güney Koreli şirketin yüzde 49 hissesini satın aldı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un enerji depolama sistemleri için endüstri entegratörlüğü yapan Ooo Renera (Rosatom'un TVEL Yakıt Şirketinin bir parçası), Güney Koreli Enertech International Inc. şirketinin yüzde 49’luk hissesini satın aldı.

Güncellenme: 14:52, 06/03/2021
HaberlerEkonomi
Rosatom, Güney Koreli şirketin yüzde 49 hissesini satın aldı

Çeşitli kapasitelerde elektrotlar, lityum iyon pil hücreleri ve enerji depolama sistemleri üreten bir şirket olan Enertech International Inc. ile imzalanan anlaşma, Rusya’da 2030 yılına kadar kapasitesi en az 2 GW saat olan lityum iyon pillerin ve enerji depolama sistemlerinin üretilmesini de içeriyor.

Üretimin ilk aşamasının 2025 yılında başlatılması planlanırken, Rus şirketinin lityum iyon pilleri elektrikli otobüslerde, elektrikli araçlarda, özel ekipmanlarda ve elektrik şebekesi kompleksinde kullanılacak.

Rosatom, teknoloji alanındaki bu ve benzeri ortaklıklarıyla nükleer enerji dışındaki işleri ve endüstrileri geliştirme konusunda yürüttüğü stratejik çalışmasını sürdürüyor.

Enerji depolama sistemleri, Rosatom’un nükleer olmayan ürünler portföyünde bulunan uçtan uca bir teknoloji olma özelliğini taşıyor. Bu da yeni bir teknolojik düzende talep gören yüksek teknoloji ürünleri oluşturmayı mümkün kılıyor.

Lityum iyon piller, en gelişmiş ve en çok talep gören enerji depolama teknolojisi olarak kabul ediliyor. Bu piller, uygun fiyatları ve yüksek teknik özelliklerin birleşimi sayesinde çevre dostu yolcu taşımacılığı olan elektrikli araçların ve otobüslerin geliştirilmesinin ana bileşeni haline geldi. (DHA)

Dünya otomobil Rusya Teknoloji
Yayınlanma Tarihi:14:44,