Ruslar ayak kesti Ukraynalı sezon açtı

Rusya'nın uçuş yasağı kararı alması ile mayıs ayında Rus turist sahillerden ayak keserken, 236 bin turistle Ukrayna, mayıs ayında en çok turist gönderen ülke oldu. Mayıs ayında gelen yabancı sayısı 936 bin 282 olurken, baz etkisi ile 2020'nin aynı ayına göre yüzde 3 bin 38 artış gösterdi.

GEÇEN YILDAN KÖTÜ

2021'in ilk 5 ayında sektör 3.6 milyon turisti ağırlarken, geçen yıla göre yüzde 14.7'lik bir düşüş yaşandı. 2021'in mayıs ayında sektör pandeminin ilk yılından daha kötü bir performans gösterdi. Bu sezonun kurtarıcısı olması beklenen gurbetçilerle birlikte turist sayısı 5 ayda 4.4 milyon olarak gerçekleşti.

5 AYDA ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Türkiye'ye ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada 236 bin 212 ile Ukrayna yer alırken, Almanya'dan 95 bin, Bulgaristan'dan 57 bin turist ağırlandı. İlk 5 aylık verilere göre ise Rusya 571 bin 362 turistle birinci, Ukrayna, 423 bin 241 turistle ikinci, Almanya ise 280 bin turistle üçüncü İran 238 bin turistle beşinci sırada yer aldı.