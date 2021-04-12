Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rusların Türkiye kararının faturası ortaya çıktı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikovanın Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararını duyurmasının ardından Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, söz konusu dönemde 533 bin tur paketinin satıldığını açıkladı. ATOR, Rus turizmcilerin zararının büyük olduğunu ifade etti.

Güncellenme: 23:10, 12/04/2021
HaberlerEkonomi
Rusların Türkiye kararının faturası ortaya çıktı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara ilişkin Moskova’dan yapılan açıklamada, normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi.

Konuyla ilgili açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikovadan geldi. Golikova, “Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi.” dedi.

Moskova hükümetinin 1,5 ay süreyle Türkiye’ye uçuşları durdurma kararı hem tatil için Türkiye hayali kuran yüz binlerce Rusya vatandaşını etkiledi, hem de Rus turizmine darbe vurdu.

533 BİN TUR PAKETİ SATILDI

Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, yasak nedeniyle uğranacak zarar konusunda yaptığı açıklamada, uçuş yasağı getirilen 15 Nisan-1 Haziran döneminde 533 bin tur paketinin satıldığını duyururken, söz konusu turlar için 32 milyar ruble (yaklaşık 413,7 milyon dolar) ödendiğini belirtti.

Tur satın alanların yüzde 40’ının çocuklu ailelerin oluşturduğu kaydedilirken, binlerce kişinin iptaller nedeniyle ödedikleri paraları geri alabilmek için tur acentalarına başvurduğu kaydedildi. DHA

İlginizi ÇekebilirRusya'dan Türkiye uçuşlarına kısıtlamaRusya'dan Türkiye uçuşlarına kısıtlamaİlginizi ÇekebilirTurizmcilerin gözü kulağı Rusya'da: Olumsuz karar yıkım olurTurizmcilerin gözü kulağı Rusya'da: Olumsuz karar yıkım olur
Başbakan Başbakan Yardımcısı Corona darbe Dolar Ekonomi Moskova Rusya söz tatil Türkiye
Yayınlanma Tarihi:23:05,