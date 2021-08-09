Rusya, ABD’ye en çok petrol ihraç eden ikinci ülke oldu

Son verilere göre Rusya, Meksika'yı geride bırakarak ABD'ye Kanada'dan sonra en çok petrol ihraç eden ülke oldu.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ABD’ye Kanada’dan sonra en çok petrol ihraç eden ülke oldu.

ABD’nin verilerine göre, Rusya’nın eski soğuk savaş rakibine yaptığı ham ve rafine petrol ürünleri ithalatı, Mayıs ayında yüzde 23 artarak bir önceki aya göre günde 844 bin varile çıktı.

ABD’nin güney komşusu Meksika’nın ihracat artışı ise yüzde 3’ün altında kaldı.

VENEZUELA VE ORTADOĞU DÜŞTÜ, RUSYA YÜKSELDİ

Normalde Venezuela ve Ortadoğu’dan gelen petrolleri işlemeye alışkın ABD petrol rafinerileri için Rusya artık ideal bir petrol kaynağı haline gelmiş durumda.

Venezuela’dan gelen petrollerin yaptırımlar nedeniyle gelmemesi ve Ortadoğu’dan gelen petrollerin OPEC’in arz kararları nedeniyle kısılması, Rusya’yı ABD’nin öncelikli tedarikçileri arasına yerleştirdi.

İTHALATIN YARISI KANADA’DAN

Moskova ve Washington arasında Sibirya gazını Almanya’ya taşıyacak bir boru hattı nedeniyle tartışmalar devam etse de resmi bir yaptırım olmadığı için ABD’li enerji şirketleri Beyaz Saray’ın jeopolitik hedeflerine bağlı kalmadan alışverişlerini gerçekleştirmeye devam etti.

Ancak Rusya’nın yükselişi, ABD’nin en büyük yabancı ham petrol tedarikçisi olan Kanada’nın üstünlüğü için bir tehdit oluşturmadı. Kanada ABD ithalatının neredeyse yarısını oluşturuyor ve ABD’ye Rusya’nın sağladığının 5 katı kadar petrol ihraç ediyor.

İlginizi Çekebilir OPEC+ petrolde arz artışı için anlaştı

İlginizi Çekebilir ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı